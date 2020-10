Nikita (20) overleed aan chronische anorexia: ’Als ouders ben je machteloos’

In haar puberteit heeft Nikita anorexia ontwikkeld, die op haar dieptepunt zo heftig was dat de artsen niets meer voor haar konden betekenen. Nikita is in verschillende klinieken een aantal maanden opgenomen geweest, maar uiteindelijk in augustus dit jaar ontslagen en weer naar huis gestuurd. Daar is de ziekte haar op 11 augustus helaas fataal geworden.

Strijd

„In de auto naar huis vertelde Nikita aan mij dat ze thuis zou komen te overlijden”, vertelt André Roks, Nikita’s vader. „Toen moest ik wel even slikken en mij extra goed op de weg concentreren. Ze heeft waarschijnlijk gewoon aangevoeld dat ze de strijd niet meer kon winnen.”

Nikita wilde met haar verhaal graag andere mensen helpen en bewust maken van de ernst van deze heftige ziekte. Omdat zij zelf helaas door haar vroege overlijden niet meer naar de studio kon komen, vertellen vandaag haar ouders Franka en André Nikita’s verhaal aan Pim Sedee. Bekijk hier de nieuwe aflevering van Praat Mee.