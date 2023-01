Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Gooische moeder Pauline: ’Hoop stiekem dat ik spontaan zwanger word’

Door Jeroen Mei Kopieer naar clipboard

’Ik ben bang dat er opnieuw complicaties zullen optreden en een vroeggeboorte, om weer afscheid te moeten nemen van een kindje.’ Ⓒ Stef Nagel

Pauline Wingelaar (36) deelt in Echte Gooise Moeders en op Instagram haar leven met Harmen en hun zoons Reinier (7) en Diederik (4). Ze kregen ook een dochtertje, Belle, dat overleed na een vroeggeboorte. Even eerlijk als altijd vertelt ze over de impact daarvan in de nieuwste VROUW Glossy, maar ook over haar relatie en het geluk van geld.