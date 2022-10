Zet jij deze winter nog wel de kerstverlichting aan?

In Nederlandse huishoudens brandt de kerstverlichting gemiddeld zes tot acht uur per dag, 32 dagen per jaar. Dat is te lezen op Zelfenergieproduceren. Uitgaande van dit gemiddelde, kostte dit je vorig jaar rond de 25 euro.

Volgens Joris Kerkhof van Independer is dat dit jaar anders. „Als je rustig aan doet, met een kerstboom en wat versiering voor binnen en buiten, betaal je in december bijna 80 euro extra aan energiekosten”, zegt hij in RTL Nieuws.

„Dan gaat het wel om gloeilampen. Heb je alleen maar ledlampen, dan scheelt dat een hoop geld: dan betaal je zo’n 23 euro extra. Als je het hele huis verlicht, kost dit bij gloeilampen zo’n 225 euro extra in december. Met alleen ledlampen gaat het richting de 70 euro.”

Uitschakelen

Verschillende Twitteraars laten daarom de kerstverlichting nu nog niet branden. Zonde van de energie, vinden zij. Ook laten Twitteraars weten dit jaar te besparen. Dat laatste doe je volgens Milieu Centraal ook effectief door de gloeilampen te vervangen door ledlampen.

Daarnaast zou het slim zijn om de verlichting af en toe uit te zetten, bijvoorbeeld als je even het huis uit gaat. Een timer zou hiervoor een handig hulpmiddel zijn.

Laten branden

De kerstverlichting uitzetten of er flink op besparen, is voor sommigen geen optie. Gemeente Den Bosch zet de kerstverlichting dit jaar bijvoorbeeld gewoon aan en laat ze branden zoals altijd. Volgens Monique de Klein van ondernemersvereniging Hartje kunnen Bosschenaren in deze tijd niet zonder.

„Iedereen heeft het al zo moeilijk. Als we die feestverlichting ook nog uitlaten, wordt het wel heel sober. We hebben die gezelligheid nodig”, vertelt ze in dagblad Trouw. Ook in Amsterdam is de sfeervolle verlichting al te zien.

Reactie

Marjo stalt dit jaar al haar kerstverlichting uit, maar laat deze niet meer dag en nacht aanstaan.

Dat in Maastricht de kerstverlichting al brandt, vindt Joasia heel gek.

Rob vindt kerstverlichting al jaren zonde van de energie.

