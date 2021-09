Zo help je thuis je kind met dyslexie

1. Maak samen jullie eigen verhaal

Leren wordt het allerleukst als het spelenderwijs kan. Stel daarom aan je kind voor dat hij of zij de fantasie de vrije loop laat en een heel eigen verhaal bedenkt. Alles mag, alles kan, en natuurlijk kun jij helpen meedenken. Laat je kind het verhaal helemaal zelf opschrijven en, als hij/zij dat wil, daar ook tekeningen bij maken. Samen kunnen jullie het verhaal vervolgens lezen, waarbij jij stilstaat bij de spelling en grammatica. En misschien is het extra leuk voor je kind als jullie het verhaal delen met de familie?

2. Speel spelletjes met woorden en letters

Er zijn genoeg spelletjes die je samen met je kind kunt doen om te oefenen met spelling. En nee, dat hoeven echt geen taaie, slaapverwekkende opgaven te zijn. Zo kun je bijvoorbeeld nummerbordspelletjes spelen als je samen in de auto zit. Laat je kind woorden bedenken met de letters op de nummerplaten van voorbijrijdende auto’s.

Of schrijf op een groot vel een aantal woorden, waarbij je een paar letters hebt vervangen door cijfers. Je kind moet de woorden raden, en hoe verder hij/zij komt, hoe moeilijker de woorden worden. Tussendoor even de behoefte om praktisch bezig te zijn? Pak de Lego erbij en stimuleer je kind om woorden te bouwen met de steentjes!

3. Maak vrolijke geheugensteuntjes

De kracht van herhaling: ook voor kinderen met dyslexie is-ie van toepassing. Hoe vaker kinderen worden herinnerd aan spellingsregels of hoe vaker ze een woord zien staan, hoe groter de kans dat het uiteindelijk blijft hangen.

Idee: maak vrolijk versierde kaartjes met moeilijke woorden en spellingsregels, die je her en der ophangt in huis. Zo geef je je kind continu geheugensteuntjes, zonder dat er direct enorm de nadruk op wordt gelegd.

4. Zoek alternatieve boeken

Leesboeken kunnen voor kinderen met dyslexie soms een behoorlijke drempel vormen. Hele bladzijden met lappen tekst… waar te beginnen? Onderzoek wijst uit dat het kan helpen om hen andere soorten boeken te laten lezen. Denk bijvoorbeeld aan stripboeken. Genoeg te lezen en een goed verhaal, maar wel met een fijne afwisseling van heel veel illustraties.

5. Zoek naar online oefeningen

Op internet zijn tal van oefeningen en spelletjes te vinden die je je kind kunt laten doen. Ook hierbij is vaak weer een spelement toegevoegd, zodat het geen straf is om even met taal en spelling te oefenen in de vrije tijd.

Let wel op: als je kind al begeleiding krijgt vanuit school, moet je waken voor een overkill. Ga met de remedial teacher of leerkracht in gesprek om te kunnen afwegen hoe vaak en hoe lang het baat heeft om thuis te oefenen.