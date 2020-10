Horeca langer dicht… Ben jij het daarmee eens?

Twee weken geleden maakte het kabinet bekend dat we opnieuw in een gedeeltelijke lockdown gingen. Dit betekende ook dat de horeca weer de deuren moesten sluiten. Het was de vraag of het kabinet gisteren strengere maatregelen ging opleggen, maar daarvoor vond premier Rutte het nog te vroeg.

Italië

In Italië zijn restaurants momenteel tot 18 uur open. Op die manier kunnen mensen in ieder geval nog buiten de deur lunchen en is er nog goed toezicht te houden. In Nederland is de horeca wel - al twee weken - volledig gesloten. Dit terwijl de kappers en kledingwinkels nog wel mogen open blijven en mensen ook gewoon met het OV kunnen.

