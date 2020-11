Zó versoepel je het naar bed breng-proces!

Per leeftijd verschilt het natuurlijk welke bedtijd het beste past. Hieronder volgens RTL Nieuws de gemiddelde bedtijd voor de verschillende leeftijden op een rij:

- 4-6 jaar: 18:30 – 19:15

- 7-8 jaar: 19:30 – 20:00

- 9-10 jaar: 20:00 – 20:30

- 11-12 jaar: 20:30 – 21:00

- 12-13 jaar: 21:00 – 21:30

- 14-15 jaar: 21:30 – 22:00

Richtlijnen

Vereniging Kind en Slaap geeft aan dat dit richtlijnen zijn en dat je het beste kan kijken naar hoeveel slaap jouw kind nodig heeft. Karin Janssens is het hiermee eens: „Jonge kinderen hebben meer slaap nodig dan oudere kinderen en gaan daarom vaak eerder naar bed. Wel is het inderdaad belangrijk om te kijken hoeveel slaap je kind nodig heeft. Misschien heeft het kind wel meer of juist minder slaap nodig dan wordt geadviseerd? Stop je je 8-jarige kind altijd om 19:30 in bed maar wordt hij/zij vaak midden in de nacht al wakker? Overweeg dan om het kind eens om 20:30 in bed te stoppen. Het kan simpelweg zo zijn dat jouw kind minder slaap nodig heeft dan gemiddeld.”

„Sommigen denken dat kinderen in de zomer minder slaap nodig hebben dan in de winter, maar dat is niet het geval. Wel gaan kinderen in de zomer vaak later slapen, omdat het dan altijd tot laat nog licht is. In de winter worden kinderen meestal eerder moe omdat het zo vroeg al donker wordt. Wat je kan zien als je kinderen dan te vroeg in bed stopt, is dat kinderen midden in de nacht wakker worden of juist te vroeg. Houd daarom in zowel de winter als de zomer ongeveer hetzelfde tijdstip aan.”

Afspraken

„Heb je een kind dat veel weerstand biedt in het proces van naar bed gaan? Dan is het belangrijk om afspraken met elkaar te maken. Spreek met elkaar af: dít is de tijd dat je naar bed gaat en daarmee uit. Beloof hem/haar dan ook dat je voor het slapen gaan nog een of twee verhaaltjes voorleest om zo het kind gemakkelijker in bed te krijgen.”

„Bij het naar bed brengen van jonge kinderen is een vaste volgorde en structuur erg belangrijk. Dus bijvoorbeeld: eerst pyjama aan, dan tandenpoetsen, dan een verhaaltje lezen en dan gaan slapen. Let er ook op dat de bedtijden doordeweeks niet te veel verschillen met het weekend. Als dit namelijk het geval is, komt je kind minder goed in het juiste ritme.”

Schermen

„Ook is het belangrijk dat ’de schermpjes’ ongeveer een uur voor het naar bed gaan uit zijn en ze iets rustigs gaan doen zoals tekenen, met blokken spelen of lezen. Dit zorgt voor een goede, rustigere overgang van de dag naar de nacht. Voor kinderen is het vooral belangrijk dat hun hoofd rustig is voor het slapengaan.”

