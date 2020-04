Wat nou saai thuiszitten? Niet met deze tips!

Zaterdag 4 april 2020

10:00 uur

‘Vanuit bed ziet Sofie ’s nachts een reus voor haar raam staan. Hij plukt haar uit bed en ontvoert haar. Het meisje heeft geluk, want het is de Grote Vriendelijke Reus. Samen bedenken ze een slim plan, waardoor alle kinderen weer veilig in hun bed kunnen liggen.’ Begin de dag met het boek De Grote Vriendelijke Reus van Roald Dahl. Juf Jet leest elke dag een hoofdstuk aan jou (en je kinderen) voor. (Terug)Luisteren kan hier.

15:00 uur

Vanuit de badkamer, de woonkamer of gewoon comfortabel vanuit bed… Je zou bijna denken dat artiesten geen podium meer nodig hebben als je het YouTube-kanaal van Podium Splendor ziet. Elke dag delen zij om 15:00 uur een miniconcert van een artiest als muzikale groet.

20:00 uur

Het is zaterdagavond 20:00 uur en dat betekent… Tijd voor een nieuwe aflevering van Dagboek van een Minnares. Waarom laat iemand zich verleiden om het aan te leggen met een man die bezet is? In dit feuilleton lezen we het verhaal van minnares Laura. Een ding is zeker: het leven van een minnares gaat niet altijd over rozen…

20:00 uur

Duik de virtuele pubquiz in. De livestream van Upbeatles Op Je Scherm Pubquiz begint om 20:00 uur. De eerste vragen volgen een halfuurtje later. Deelnemen kan samen met je vrienden; ga met elkaar beeldbellen en discussieer over de in te vullen antwoorden. Meedoen? Lees hier hoe.

Zondag 5 april 2020

10:00 uur

Begin de dag goed! De sportscholen zijn gesloten, maar dat betekent niet dat je niet meer kunt sporten. Zie hier een lijst van apps, kanalen en websites die jou helpen – al dan niet met begeleiding – hoe je ook thuis fit kunt blijven.

15:00 uur

Er staat een nieuwe aflevering van feuilleton De Vechtscheiding voor je klaar! Anouk en Bas lijken het helemaal voor elkaar te hebben: ze hebben een goedlopende zaak, een mooi huis en een leuke tweeling (14). Ze lijken het perfecte plaatje te leven, maar dan slaat het noodlot toe en staan Anouk en Bas plotseling lijnrecht tegenover elkaar. Elke zondag lees je hun verhaal vanuit beide kanten bekeken.

17:00 uur

Zin in een muzikale zondagmiddag? Dat kan! Rol het kleedje maar uit, zet die borrel maar klaar en proost met elkaar tijdens het Red Couch Concert. De livestream kun je volgen via deze Facebook-pagina.

20:30 uur

Het is tijd voor een aflevering Koken in quarantaine met chefkok Massimo Bottura. Via zijn Instagram-pagina geeft de Italiaanse chefkok je live een kijkje in zijn keuken. Hij deelt de recepten van de meest verrukkelijke maaltijden.

Gelukkig is zijn vrouw er ook bij om context te geven aan het vakjargon dat hij tijdens het koken gebruikt. Meekijken in de keuken van Bottura kan hier. Let wel: de live-uitzending is in het Engels en soms een beetje Italiaans. Laat dit je niet afschrikken, want alleen al kijken naar de familie Bottura is gegarandeerd genieten!