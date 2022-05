’Je voedt je kinderen óók zelf op als ze naar een opvang gaan’

Liever zelf

„Vorige week stelde ik in een column voor dat we misschien met z’n allen eens wat meer uren moeten maken, dat we daarmee het enorme personeelstekort (deels) kunnen oplossen. Als kampioen parttimers valt er op dat gebied winst te halen, niet? Maar zoals verwacht, stuitte dat op behoorlijk wat protest. ’We leven niet om te werken’ en ’Ik bepaal zelf wel hoe ik mijn tijd invul’, behelsde een deel van de reacties. Ik las ook weer aversie tegen de kinderen naar de opvang brengen, gevolgd door een zin als: ’Ik voed ze liever zelf op.’

Iets verhevens

Ik sla daar altijd nogal op aan, op die laatste zin. Er schuilt iets verhevens in. Iets als: ’Kies jij er vooral voor je kinderen te dumpen en te gaan werken, ik neem tenminste de moeite ze wél zelf groot te brengen.’ Het past een beetje in de trend te stellen dat je je kind zelf voedt als je borstvoeding geeft of te zeggen dat je je bevalling op eigen kracht hebt gedaan als er geen pijnstilling of keizersnede aan te pas is gekomen. Ook al zo’n waanzin.

Geen optie

Het valt me op dat het veelal de wat oudere vrouwen zijn die de jongere generatie er op menen te moeten wijzen dat zij wel met die kop thee thuiszaten na schooltijd. Maar de tijden zijn veranderd, dames. Vrouwen tellen tegenwoordig net zo hard mee, we hoeven niet langer de kurk te zijn waarop de carrière van de man drijft. De kosten voor levensonderhoud zijn daarnaast gestegen; leven van één inkomen is in de meeste gevallen niet eens een optie.

Afhankelijk

Dat iemand tegenwoordig nog de keuze heeft thuis te blijven of parttime te werken, is een luxe. De meeste gezinnen hebben die twee inkomens keihard nodig. Dat jij wel kunt thuisblijven, de hele week of vrijwel de hele week, betekent dat je zeer waarschijnlijk leunt op het inkomen van je partner en je je dus afhankelijk hebt gemaakt. En onzin; hij kan ook écht wel carrière maken als jij jezelf daar niet voor aan de kant schuift.

Als een boemerang

Dat thuis kunnen blijven, vind ik persoonlijk eerder armoe dan een luxe, trouwens. Je zet je eigen ontwikkeling op carrièregebied stil. Daarnaast komt voor zo’n 40% de keuze te stoppen met werken als een boemerang in je gezicht terug bij een scheiding. Dan zul je ineens zelf je broek op moeten houden, wat niet gaat, waardoor je dus én bij je ex-man en bij de overheid om toeslagen mag vragen.

Opvoeding zelf

Maar stellen dat je je kinderen wél zelf opvoedt als je thuisblijft slaat vooral nergens op. Ook ouders die hun kinderen naar de opvang brengen, doen de opvoeding zelf namelijk. Opvang vindt in de meeste gevallen hooguit twee, drie, vier dagen per week overdag plaats. Deze ouders maken hun kinderen ’s morgens wakker, kleden ze aan, knuffelen ze dood, corrigeren ze aan tafel, stellen grenzen, lachen met ze, doen ze in bad, lezen ze voor, gaan met ze naar een dokter, troosten ze bij een nare droom en zijn er voor ze als ze ziek zijn.

Disrespectvol

Stellen dat jij je kinderen wél zelf opvoedt, is een ongelooflijk disrespectvol naar alleenstaande moeders die geen keuze hebben en wel moeten werken. Maar ook naar alle andere ouders die in de praktijk ervaren dat kinderopvang eerder een toevoeging dan een opvoedfail is. Al mijn kinderen gingen of gaan naar een kinderdagverblijf en ze zijn er alleen maar beter op geworden. Ze hebben er leren delen, samen spelen en ze zijn er ontzettend sociaal van geworden.

Tekortschieten

Kinderdagverblijven beschikken over een weldoordacht pedagogisch plan. Kinderdagverblijven bereiden kinderen voor op school. En uit diverse (recente) onderzoeken is onomstotelijk gebleken dat een kinderdagverblijf goed is voor de ontwikkeling van je kind. Voel je dus niet schuldig en voel je vooral niet tekortschieten. Als je werkt, voed je je kinderen net zo hard op. Laat niemand je iets anders wijs maken.”