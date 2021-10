Carolien (50): ’Soms hebben we maar 40 euro per week te besteden’

Carolien is getrouwd met Richard (46). Samen hebben zij een drieling: Marissa, Jessica en Silvia (13). Een maand geleden waren zij te zien in het programma ’Steenrijk, straatarm’. Richard heeft jaren geleden door een verkeersongeval hersenletsel opgelopen en kan hierdoor niet meer werken. Daarnaast hebben twee kinderen autisme. Carolien werkt ook niet, omdat ze de zorg voor haar man en kinderen draagt.

Huishouden

„Ik ben altijd druk met het zorgen en het huishouden. Ik doe wel vrijwilligerswerk voor andere mensen die het ook niet breed hebben, maar vanuit huis. Mocht er dan een calamiteit zijn, kan ik het werk direct neerleggen. Richard helpt natuurlijk mee in huis, maar dit gaat niet altijd door zijn hersenletsel. Hij kan zich niet goed concentreren, is snel vermoeid en kan veranderingen moeilijker verwerken. Ik ben de motor die het gezin draaiende houdt. Twee van onze dochters hebben autisme, waardoor er veel structuur nodig is in huis. We krijgen hulp van een woonondersteuner. Zij helpt ons bij deze structuur in huis, maar ook bij de administratie of als we bijvoorbeeld dingen moeten aanvragen.

De taken in het huishouden verdelen we tegenwoordig wat meer. We vinden het belangrijk dat de kinderen dit ook leren. Meestal kookt Richard of ik, maar binnenkort laten we ook iedere week één van de meiden koken. Daarnaast krijgt iedereen een schoonmaaktaak. Richard doet bijvoorbeeld de wasjes, ik strijk en de kinderen vouwen het op. Het huishouden wordt alsnog voor het grootste deel door mij gedaan, maar ik krijg wel meer hulp.”

Weekbedrag

„Richard is arbeidsongeschikt waardoor we een uitkering krijgen. Ik krijg daar een klein bedrag bij zodat we op het minimumloon zitten. Als ik een aantal dagen in de week zou werken, zouden wij er financieel niet op vooruitgaan. Na de uitzending van ’Steenrijk, straatarm’ heb ik wat negatieve reacties gekregen op het feit dat ik niet werk. Maar die mensen kennen mij helemaal niet en weten niet wat ik allemaal doe op een dag.

Wanneer alle vaste lasten zijn betaald houden we gemiddeld 85 euro per week over. Dit verschilt per week, omdat er soms onvoorziene kosten zijn waardoor het ook wel eens 40 euro is. Hier doen wij voornamelijk de boodschappen van, maar hier moeten we bijvoorbeeld ook shampoo van kopen.”

Creatief

„Je moet creatief zijn met zo een weekbedrag. We gaan daarom ook naar de voedselbank en de dierenvoedselbank. We hebben drie katten in huis, omdat huisdieren goed zijn voor de sociale vaardigheden van onze autistische kinderen. Hier hebben we wel goed over na moeten denken, huisdieren zijn namelijk erg duur.

Wanneer we naar de kapper moeten, gaan we naar de kappersschool. Daar hebben ze vaak modellen nodig en zo kunnen wij gratis geknipt worden. Ik kijk veel op de ’weggeefhoek’ op Facebook en zoek veel op Marktplaats. Zo heb ik laatst via de weggeefhoek volle pakjes maandverband gekregen. Met vier vrouwen in huis scheelt dit toch weer een flinke uitgave.

Om andere mensen te helpen die het ook niet zo breed hebben, organiseer ik regelmatig een kledingbeurs. Inwoners uit Emmen kunnen kleding die ze niet meer dragen naar mij brengen. Ik sorteer deze kleding en iedereen die het nodig heeft kan deze kleding dan gratis ophalen. Wij zoeken hier zelf ook onze kleding uit, veel van wat wij dragen is tweedehands. Ik probeer ondergoed en bh’s wel nieuw te kopen, maar daar moeten we wel eerst wat voor gespaard hebben.”

Elkaar helpen

„Met verjaardagen krijgen de kinderen kleine cadeautjes. Die haal ik bijvoorbeeld bij de Action of bestel ik via AliExpress. Ook vind ik vaak nog wel leuke dingen via Marktplaats. Voor de feestdagen dit jaar heb ik al aangegeven dat er geen ruimte is voor cadeaus. Ze zijn nu oud genoeg dat ik dit ook gewoon kan aangeven. Met feestdagen geeft de voedselbank dozen met eten, dus een feestelijk diner kan wel.

De meiden vinden het wel eens moeilijk dat we niet zoveel te besteden hebben. Ze zijn nog net te jong voor een bijbaantje, maar zijn al wel aan het rondkijken. Dan hebben ze zelf ook een zakcentje om uit te geven. Ik ben in ieder geval blij dat sommige mensen gratis spullen weggeven, daarmee kan ik soms toch nog wensen van de kinderen vervullen. Zelf geef ik ook wel eens wat weg, ik vraag er dan ook geen geld voor. Het is fijn om elkaar te kunnen helpen.”

Caroliens tip

„Ik sta heel positief in het leven en leef per dag. We weten wat onze beperkingen zijn en daar leer je ook mee omgaan. Wees blij met de dingen die je hebt. Wij hebben een dak boven ons hoofd, eten en drinken en elkaar. Mijn gezin is heel belangrijk voor mij. Alles wat ik nodig heb, heb ik.”

