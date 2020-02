Maas Ⓒ Eigen foto

Pas een halfjaar oud was Maas toen er een tumor van elf centimeter in zijn ruggenmerg werd gevonden. Zelf was het mannetje toen 65 centimeter groot. Zijn moeder Marjolein: „Zo’n grote tumor in zo’n klein lijfje...” Inmiddels heeft ze een manier gevonden om ermee om te gaan: marathons lopen voor KiKa!