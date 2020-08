Julia heeft tien jaar op de wachtlijst gestaan voor haar volkstuin

Julia Feller (37) is televisiemaker van beroep en heeft een volkstuin in Amsterdam. Bijzonder hieraan is dat Julia vegetarische etentjes organiseert in haar tuin, voor iedereen die wil aanschuiven.

Hoe lang heb je je volkstuin?

„Inmiddels drie jaar. Maar ik heb tien jaar op de wachtlijst gestaan. Dat is langer dan gemiddeld. Ik had me ingeschreven met mijn toenmalige vriend.

We hadden min of meer het plan om ooit uit Amsterdam te verhuizen. Een volkstuin met een huisje, waar je ook een nachtje mocht slapen, zou dan een mooie pied-à-terre zijn. De relatie ging uit, maar de inschrijving bleef. Elk jaar als ik de contributie betaalde, dacht ik: ’Moet ik er niet eens achteraan?’ Maar ik werkte al snel 60 tot 80 uur per week, dus het kwam er nooit van. Totdat ik tijdens een reis door Nicaragua me ineens realiseerde dat ik niet gelukkig was met het hectische leven dat ik leidde. Het werd tijd voor meer ruimte en groen. Eenmaal terug in Nederland heb ik meteen de organisatie gebeld. Ik stond al tijden bovenaan de wachtlijst, dus ik had meteen een tuin.”

Wat voor planten heb je?

„In totaal heb ik 300 m² grond en op 30 m² verbouw ik groente. De rest is siertuin. Nee, mijn eigen groente zet ik lang niet altijd op tafel tijdens mijn etentjes. De natuur laat zich nu eenmaal niet leiden door wanneer mijn gasten komen. Ik heb dus niet altijd voldoende te oogsten. Maar ik gebruik wel altijd iets uit eigen tuin, al is het maar een ui of wat heerlijke verse kruiden.”

Met zo’n tuin kom je de thuisblijfzomer wel door natuurlijk…

„Eerlijk gezegd kwam mijn tuin als geroepen tijdens de lockdown. Ik had zo toch een fijne plek om naartoe te gaan. Ik heb ook echt heel veel getuinierd; de boel ligt er prachtig bij nu.

Sinds ik deze tuin heb, ga ik niet echt meer op vakantie. Ik voel me namelijk heel verantwoordelijk voor mijn planten. Als ik een nacht in het huisje heb doorgebracht, maak ik ’s morgens een rondje om te kijken of het wel goed met iedereen gaat: heeft de kattenstaart wel genoeg zon en hebben de bloemen geen dorst? Ik laat ’mijn kindjes’ liever niet te lang alleen. Het gaat zelfs zo ver dat ik de mannen die ik ontmoet langs ’de groene meetlat’ leg. Ik val tegenwoordig echt op het boswachtertype. Ze moeten niet alleen van mij houden, maar ook van mijn tuin!”

Dit stukje staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.