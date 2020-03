Mijn ouders blijven niet binnen!

Lieve Sabine, ik heb altijd enorm respect gehad voor mijn ouders, maar ik kan momenteel heel slecht verkroppen dat zij constant naar buiten gaan. Dan laat mijn moeder weer weten dat ze het zo gezellig vindt om haar loopje naar de supermarkt te hebben. Gaat ze voor een halfje bruin weer risico lopen. Ook mijn vader weigert om zijn wandelclubje vaarwel te zeggen. „We lopen echt wel 1,5 meter uit elkaar en zij zijn ook voorzichtig.” Ik heb een dochter met suikerziekte die altijd al kwakkelt met haar gezondheid en ik wil nu dus niet dat mijn ouders hier nog komen. Nu zijn ze boos op me. Ze vinden dat ik me aanstel en lijken op een of andere manier de ernst van de situatie niet in te zien. Wat moet ik doen?

Sabine: „Wat je moet doen is heel simpel. Je houdt je huis gewoon dicht voor hen. Het is jouw dochter en ik neem aan dat je zelf al alles doet om het virus buiten de deur te houden. Ik vind het heel erg jammer voor jou dat je ouders er zo laconiek mee omgaan. Het is niet voor niets dat de regels voortdurend aangescherpt worden. En je zou van volwassen mensen verwachten dat ze het een beetje snappen. Ik voel met je mee en begrijp ook niet waarom ze jou ’aansteller’ noemen. Het spijt me dan ook echt voor je. Misschien dat ze heel snel bijdraaien. Houd het voor nu gezellig bij videobellen. Heel veel succes!

Heb jij ook een probleem voor Lieve Sabine? Stel deze dan hier anoniem.