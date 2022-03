’De mislukte zoen wordt ongemakkelijk weggelachen’

Thomas is inmiddels op de helft van zijn zoektocht naar de ultieme droomvrouw. Met alleen maar een sexy jurkje en mooie glimlach red je het nu als vrouw helaas niet meer. Hij zoekt een romantische klik, diepgang én fysieke aantrekkingskracht. Ook moet je avontuurlijk zijn en het allerliefst nog even zijn hobby’s delen. Eigenlijk is hij gewoon op zoek naar de vrouwelijke versie van hemzelf. Maar geef hem eens ongelijk. Ik zou ook op mezelf vallen als ik Thomas was.

Slechte luisteraars

Het geduld bij de vrouwen is inmiddels ook bijna op. Ze krijgen geen hoogte van The Bachelor en lijken onderling verwikkeld in een innerlijke strijd van vriendschap en concurrentie. Ik vind het sowieso knap hoe je vriendinnen kunt worden terwijl je tegelijkertijd strijdt om het hart van dezelfde man. Hoe kun je nou blij zijn voor iemand die thuiskomt van een fantastische date, terwijl je liever zelf was gegaan. En hoe kun je in godsnaam iemand advies geven om een man te versieren, terwijl je liever dat advies zelf meteen toepast?

Het koppie van Thomas draait ondertussen ook overuren. Hij moet op zijn beurt vooral niet door elkaar halen wie wat heeft verteld, want mannen staan immers al bekend als slechte luisteraars. Dat komt dus slecht uit als je de perfecte gentleman wilt uithangen. Thank god voor hem dat ’Romy-miss kunnen we het even over mij hebben’ al lang en breed naar huis is, want als hij al die verhalen óók nog moest onthouden had hij er een complete studie bij.

Minuscuul bikinibroekje

Wie trouwens weinig moeite heeft met de lieve vrede bewaren is Anna Noëlle. Deze meid kaapt gewoon meteen de eerste de beste date van iemand anders, met haar befaamde wild rose. Dat ze trouwens liever gaat snorkelen dan op een romantische 1-op-1-date vind ik nogal een vreemde keuze. Iets met prioriteiten stellen, maar dat terzijde. Vooral Thomas heeft uiteindelijk erg genoten van het snorkelen in de Cenote. Er was geen vis te bekennen, dus zijn focus lag lekker ongegeneerd op het onder water bekijken van drie prachtige vrouwenlichamen in een minuscuul bikinibroekje. (Zei hij trouwens nou echt zonder te blozen tegen Yael: „Je zag er goed uit onder water.”?!) Daar gaan zijn gentleman-punten.

De volgende groepsdate staat een paar uur later al op de planning. Thomas duikt met Inge en Isabella in een Mexicaans barretje in de gezellige stad Merida. Er staat een Mescal-tasting op het menu. Dit is een populair Mexicaans drankje, te vergelijken met tequila. Precies! Dit beloofd dus een wilde avond te worden zou je denken. Maar in plaats daarvan is het één grote anticlimax! De meiden zitten er vooral braaf bij en nippen af en toe voorzichtig met een zuur gezicht van hun drankje. Thomas probeert het nog over een andere boeg te gooien en bekent dat bij hem in het weekend alle remmen losgaan en hij vaak genoeg in de goot heeft gelegen. Maar de hints komen niet door. De ober had de drankjes misschien beter in shotglaasjes kunnen schenken, want deze date loopt duidelijk met een – gaap – sisser af.

Mislukte zoen

In ieder geval een meevaller voor Maureen dat Thomas zonder kater (en niet in de goot) wakker wordt, want zij is de uitverkorene die de volgende ochtend mee op 1-op-1 date mag. Het romantische paardrijritje is immers ook alweer een week geleden. Deze keer trakteert hij haar op een heuse strandwandeling én lunch aan zee. Thomas heeft duidelijk zin om Maureen weer te zien. We kunnen trouwens veel over deze Bachelor zeggen, maar dat hij creatief is in zijn versiertrucs én niet bang moge duidelijk zijn. Ik denk dat maar weinig mannen op een date tegen een meisje hebben gezegd: ’er zit iets in je oog’ en dan voorzichtig naar voren buigen. Succes gegarandeerd is het trouwens niet. Dat arme kind schrikt zich dood. En de mislukte zoen wordt uiteindelijk ongemakkelijk weggelachen.

Ik vind trouwens dat de programmamakers de achtergebleven meiden in de villa op z’n minst een boek moeten geven. Want die tobben zich een ongeluk. De sfeer in de villa zakt steeds letterlijk naar het vriespunt, terwijl ze aan het zwembad liggen te bakken in de brandende zon. Iedere date wordt standaard overgeanalyseerd en kapot geromantiseerd. Ook Rick heeft duidelijk medelijden en denkt; ik laat die meiden om 11 uur ’s ochtends alvast omkleden voor de beachparty een paar uur later. Het themafeestje is duidelijk wit en zelfs Maureen staat ineens in een nieuwe outfit met Thomas aan haar zijde.

Fittie

Nou je kunt er een nieuwe naam aan hangen, een nieuwe locatie en zelfs een DJ... De kenmerkende twijfel en onzekerheid tijdens de befaamde cocktailparty slaat ook hier weer toe. En ja hoor; het ritueel gaat weer van start. Deze keer stapt iedereen een voor een op Thomas af onder het motto: ’Je krijgt eerder spijt van de dingen die je niet dan wel hebt gedaan’. Wat een diepgang weer.

Terwijl ik vol spanning klaarzit voor de rozenceremonie – ik heb werkelijk geen idee wie er naar huis zal gaan – geeft Anna Noëlle ineens een sneer op camera. Huh wat?! Zij heeft opeens een fittie met (duidelijk Thomas z’n favoriet) Maureen. En zegt Anna Noëlle nu letterlijk dat ze boos is op Maureen omdat zij gezegd zou hebben dat Thomas hun band enkel als ’vriendschap’ zou zien?! Ik begrijp er vrij weinig van, maar hoop vurig dat we deze ruzie (euh ik bedoel discussie) volgende week gaan meemaken. Gelukkig is het Karen en niet Anna Noëlle die haar koffers moet pakken. Dus ik zet de popcorn alvast klaar.