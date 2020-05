’Mijn ex wil de hond blijven zien’

Lieve Sabine, begin van dit jaar liep het niet zo lekker tussen mij en mijn vriend. Hij was vaak afwezig met zijn gedachten en werd woedend om de kleinste dingen. Toen ik vroeg of hij misschien even wat ruimte en tijd voor zichzelf nodig had, ging hij inderdaad een weekje naar zijn ouders. Al na drie dagen kwam hij terug om te vertellen dat hij niet meer van me hield. Ik wist niet wat ik hoorde en mijn wereld stortte in. We waren al tien jaar samen, hadden recent zelfs samen een hond gekocht en tijdens de vakantie serieuze gesprekken gevoerd over kinderen.

Maar nee, hij wist het zeker en verliet me. Hij vond een appartementje in de stad waar we wonen en weg was hij. Na een maand had hij al een nieuwe relatie. Misschien dat hij al stiekem aan het daten was toen wij nog samen waren? Wie zal het zeggen. Maar goed, als ik hem niet meer zou zien dan kwam ik er met de tijd wel overheen. Maar zijn huidige onderkomen is zo klein dat hij geen ruimte heeft voor de hond. Dus sindsdien komt hij ongeveer om de dag om met de hond te wandelen. Ik zie hem dus vaak en steeds opnieuw breekt mijn hart. Want het liefste zou ik weer samen komen. Ik vind niet dat ik hem het recht kan ontzeggen om onze hond te zien. Maar... Wat moet ik doen?

Sabine: „Iemand verliezen van wie je houdt is zó pijnlijk. En zeker als het niet jouw keuze was, voelt het bijna alsof die persoon is overleden. Misschien dat het voor jouw ex goed te doen is, maar ik denk toch dat jij jezelf een beetje moet beschermen. Híj wilde weg, dus daarmee verspeelt hij toch wel een aantal rechten vind ik. Waarom koopt hij niet gezellig met zijn nieuwe vriendin een eigen huisdier? En als dat geen optie is, stel ik voor dat jij tijd vraagt om je gebroken hart te laten helen. En dat je dan over een half jaartje wel weer kijkt hoe jullie de bezoekregeling voor de hond kunnen vormgeven. Als daar tegen die tijd nog behoefte aan is... Heel veel succes!”

