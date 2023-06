De Stiefmoeder: ’Heeft zijn ex de huissleutel?’

Woensdag

Het is iets voor acht als ik met bonzend hart op de deur van Sanders kantoor klop. ‘Binnen!’ Na wat geleuter over koetjes en kalfjes, komt hij ter zake. ‘Dus, die moeder van Kevin…’ Ik besluit meteen mijn excuses aan te bieden. ‘Ja, die had ik moeten antwoorden. Op het moment dat haar appje binnenkwam, was ik druk bezig. En daarna ben ik het vergeten. Stom.’ Als ik beloof haar nog voor de lessen beginnen even te bellen, knikt Sander instemmend. ‘Maar klopt het wat ze zegt? Dat je aan het bellen was toen Kevin viel?’ Sander kijkt ernstig. Dit scenario heb ik vannacht zo’n honderd keer afgespeeld in mijn hoofd, dus zonder enige hapering vertel ik dat mijn moeder al vier keer had gebeld en ik de vijfde keer opnam om te zeggen dat ik aan het werk was en later zou terugbellen. ‘Vóór Kevin viel, had ik al opgehangen.’ Sander is zichtbaar opgelucht. ‘Nou, dan valt het allemaal wel mee. Als jij haar zo even terugbelt, is wat mij betreft de kous af.’ Gelukkig gaat de moeder van Kevin ook mee in mijn verhaal. Ze lacht zelfs dat haar moeder en de mijne het goed met elkaar zouden kunnen vinden, allebei erg vasthoudend. Opgelaten loop ik naar mijn lokaal. Liegen is niets voor mij. Maar voor mijn gevoel was het in dit geval de beste keuze. Een leugentje om bestwil dan maar?

Zaterdag

De rest van de week is als een waas aan me voorbijgegaan. Vandaag heb ik afgesproken met mijn beste vriendin Fay. Fays dochter is bij haar vader en ook Leroy heeft een papaweekend, dus gaan wij het er samen eens flink van nemen. Op wat korte updates na, heb ik haar de afgelopen weken nauwelijks gesproken. Het is lekker weer, dus meeten we bij een terrasje aan de Nieuwe Maas, met zicht op de Erasmusbrug. Met een goed glas witte wijn en lekkere borrelhapjes voor onze neus, vertel ik haar in geuren en kleuren over de afgelopen weken. Als ik ben aangekomen bij dinsdag, valt haar mond open van verbazing. ‘Zijn ex… zijn éx heeft zijn huissleutel? San, dat vind ik echt heel raar. Jij niet?’ Ik moet toegeven dat ik het in eerste instantie ook vreemd vond. Maar Leroys verklaring leek me plausibel en ik heb niet genoeg ervaring met co-ouderschappen om te weten wat ‘normaal’ is en wat niet. Fay gaat verder: ‘Dus ze is sowieso in zijn leven vanwege de kinderen, kan bij hem naar binnen wanneer ze wil, moet jou niet én ze wil hem terug? Deze man is een wandelende rode vlag, San. En nog iets anders… was jij niet degene die er heel bewust voor heeft gekozen om niet aan kinderen te beginnen? Je weet dat stiefkinderen ook kinderen zijn hé?’’

Ik had gehoopt en eigenlijk ook verwacht dat Fay in jubelstemming zou zijn. Eindelijk een man waarover ik enthousiast ben, met wie ik een toekomst voor me zie. Maar in plaats daarvan is ze extreem kritisch. Natuurlijk is dat haar taak als beste vriendin, maar ik vind het eerlijk gezegd nogal overdreven. Of zou ik echt zo naïef zijn? Ik kan het me niet voorstellen. Nadat ze een korte stilte heeft laten vallen, sluit Fay haar betoog af. ‘Weet je zeker dat je dit wilt?’

Zondag

Een beetje brak word ik wakker. De avond met Fay heeft erin gehakt. Achteloos scroll ik door mijn telefoon en bekijk ik de foto’s die we samen hebben gemaakt. De leukste zet ik op Instagram. De foto staat nog geen minuut online als ik een melding krijg. Zo snel krijg ik normaal gesproken nooit reacties! Ik open de app opnieuw en kijk nieuwsgierig onder de foto. Mijn gezicht betrekt als ik in plaats van lieve woorden drie kotspoppetjes zie staan. Het account dat de reactie heeft achtergelaten is anoniem, maar het lijkt me duidelijk dat dit maar van een iemand afkomstig kan zijn…

