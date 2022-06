Win: een lang weekend een Mini Cabrio inclusief benzine t.w.v. 695,

Wil je een lang weekend een Mini Cabrio inclusief benzine t.w.v. 695,- (in bruikleen) winnen?

In de showrooms en in de werkplaatsen van Van Poelgeest draait alles om tevredenheid van de klant. In acht moderne vestigingen bieden ze het beste van twee werelden; en dat is ruime keuze en korte levertijden. Van Poelgeest is een van Nederlands grootste BMW en MINI dealers.

Een van de weinige modellen die nog leuker is dan een MINI, is een MINI met open dak! De MINI Cabrio zit vol energie en jij kan er een weekend in rijden.

Wil je kans maken op een lang weekend een Mini Cabrio rijden inclusief benzine t.w.v. 695,- mail dan je naam en adresgegevens naar winnen@vrouw.nl en zet winnen Mini in de onderwerpsregel.

Bij deelname ga je akkoord met de actievoorwaarden.