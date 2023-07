Praat mee: Moeten boetes inkomensafhankelijk worden?

Wereldwijd stemt 22 procent van de landen boetes af op de portemonnee van de overtreder. Bij deze inkomensafhankelijke boetes, ook wel dagboetes genoemd, betaalt iemand een x-aantal dagen loon aan boete in plaats van een vooraf vastgesteld bedrag. Dat blijkt uit recent onderzoek van hoogleraar recht en economie Giuseppe Dari-Mattiacci van de Universiteit van Amsterdam.

Ongelijkheid

Volgens de hoogleraar leidt het feit dat in Nederland iedereen dezelfde boete krijgt tot ongelijkheid. „Voor mensen met veel geld zijn de boetes te laag om het te voelen,” legt hij uit aan Het Parool. „Terwijl ze bij mensen met een laag inkomen juist financieel ontwrichtend kunnen werken.”

In veel landen zijn dagboetes al realiteit. Finland was, met de invoering in 1921, voorloper en Griekenland en Angola sloten zich in 2019 als laatste bij de groep aan. De meeste landen hanteren een maximumbedrag en deze aanpak is niet voor elke overtreding ingevoerd, weet Dari-Mattiacci. „Bij zwaardere misdrijven worden ze veel minder vaak ingezet. Vaak zijn het verkeersovertredingen.”

Drempels

Op de weg naar dagboetes liggen echter meerdere drempels. „Je zit met privacyregels en het kost natuurlijk veel meer werk en dus ook veel geld om boetes af te stemmen op het inkomen”, zegt Dari-Mattiacci. „Die afweging moet je maken.”

Hij stelt ook dat deze aanpak nog geen politiek thema is in ons land. „Misschien speelt mee dat verkeersveiligheid in Nederland een veel minder groot probleem is dan in bijvoorbeeld Italië. Daar kwam de invoering van de dagboetes afgelopen juni op de politieke agenda, nadat twee twintigers in een Lamborghini een vijfjarig kind hadden doodgereden. De verdenking is dat ze te hard reden.”

Toch is het in Italië niet tot een invoering gekomen. „Er is daar geen goed werkend belastingsysteem”, verklaart Dari-Mattiacci. „Dat is een vereiste. Als in een land veel mensen zwart werken, dan kun je ook de boetes niet goed afstemmen op het inkomen. Mensen die hun verdiensten niet aan de belastingdienst opgeven, krijgen dan lagere boetes.”

