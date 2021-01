Doutzen, een kind op corona testen is niet zielig!

Britse variant

De gemeente Langsingerland heeft al zijn inwoners opgeroepen zich te laten testen op corona. De dreiging van de Britse variant van het virus houdt de gemeente in de greep; de mutatie is al bij tientallen mensen vastgesteld in de regio. Aangezien een van de haarden een basisschool is en er een opening van de scholen voor 25 januari op tafel ligt, is het zaak zo snel mogelijk onderzoek te doen. Niemand zit immers op situatie van het Verenigd Koninkrijk te wachten.

Roeptoeteren

Hoewel… Doutzen wil het risico wel nemen. Zij vindt het grootschalige testen maar propaganda. ’Blijf van onze kinderen af’, roeptoetert ze op Instagram. Het is inderdaad heel heftig, dat er een wattenstaafje in de neus van je kind wordt gestopt. Onoverkomelijk heftig. Traumatiserend voor de rest van hun leven. Stel je voor zeg, dat je zoiets durft te vragen aan ouders, alleen maar om een pandemie onder controle te krijgen. Wat een opoffering…

Spuuglelijk

Ik had graag gehad dat Doutzen spuuglelijk was en een man. En niet zo razendpopulair. Dan kon ik namelijk hardop vinden wat ik van haar berichtgeving vind: ik vind het namelijk ongelooflijk dom. Maar als ik dat nu zeg – of tik – dan meent haar miljoenengevolg het voor haar te moeten opnemen. Heel aandoenlijk hoor, maar ook verontrustend. Want dat die mensen, jongeren vaak nog, hechten dus blijkbaar waarde aan haar mening. Dus die vinden het dan ook diep triest dat deskundigen dit pad uitrollen in een oplossing voor corona.

Hatelijke berichten

En haar uiterlijk werkt ook tegen, want ingaan tegen de mening van een topmodel wordt vrijwel altijd afgeschreven op jaloezie. Mijn mailboxen zullen weer volstromen met hatelijke berichten over mijn afgunst. Maar mensen toch; het zal me werkelijk een worst zijn hoe ze eruitziet. Het gaat mij erom wat ze deelt, met wie ze het deelt, wat ze ’influencet’: schadelijke content. Ze deelt onderbuikgevoelens, gebaseerd op softheid.

Niet zielig

Een kind testen op corona is niet zielig. Leuk is anders, zeker, maar hetzelfde geldt voor vaccineren. Het doel heiligt in dit geval de middelen. Geen kind heeft er baat bij als een moeder álles maar voor ze gladstrijkt en opvangt. Rot op met je ziekelijke sneeuwvlokjes-aanpak. ’Het is even niet anders, vandaag laten we ons testen zodat we allemaal zo snel mogelijk weer leuke dingen kunnen gaan doen.’ Zo eenvoudig is het: een mededeling en dan door.

Ruilen

Het kan er bij mij niet in dat je spreekt over propaganda. In welk opzicht propaganda? Weet ze überhaupt wel wat het woord betekent? Die hele pandemie is gewoon bittere ernst. Op Twitter zag ik gisteren een moeder reageren onder een bericht over Doutzen, zij zit midden in de ellende die corona teweeg kan brengen, ook bij jonge kinderen – hoe uitzonderlijk ook. Doutzen: ik hoop zó dat haar angst en haar zorgen leest. Dát is namelijk bittere ernst. En dát is zielig.

Hou je mond!

Iedereen heeft recht op het uiten van een mening, ik doe zelf niet anders. Maar Doutzen: HOU.GEWOON.JE.MOND.IN.DEZE. Je hebt te veel volgers. Je invloed is te groot. Je hebt te weinig (lees amper) kennis van zaken en je begint zo langzamerhand met je uitlatingen een gevaar te worden.