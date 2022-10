Will (71): ’Ik was vroeger een beetje een grijze muis’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Nee, absoluut niet. Ik ben nog heel actief. Als ik kijk naar andere vrouwen van mijn leeftijd kan ik me totaal niet identificeren met hen. Zelfs niet nu ik met één nier door het leven ga. Je hoort vaak dat degenen die een nier afstaan last krijgen van vermoeidheid of andere klachten. Dat heb ik niet. Ik ben alleen maar blij dat ik deze meneer heb kunnen helpen.”

Heb je een beautygeheim?

„Niet echt. Het enige is misschien dat ik nooit heb gerookt en gedronken. Dat, in combinatie met actief blijven en jezelf goed verzorgen, is naar mijn idee het belangrijkst.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn mond en mijn benen. Ik vind de V-vorm in mijn lippen erg mooi en ik heb slanke benen. Ik ben wel wat aangekomen in de loop der jaren, maar door mijn lange benen valt dat minder op. Kledingverkopers denken zelfs vaak dat ik maat 40 heb, terwijl ik maat 44 draag.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn buik. Ik ben daar vroeger echt onzeker over geweest. Als ik afval is het op alle plekken, behalve bij mijn buik. Inmiddels heb ik het wel meer geaccepteerd.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja. Ik was vroeger een beetje een grijze muis. Ik bleef altijd op de achtergrond, maar naarmate ik ouder werd, leerde ik steeds meer voor mezelf op te komen. Dat komt denk ik vooral door de ervaring van het leven. Ik ben nu op een punt gekomen dat ik niet meer over me heen laat lopen en daar ben ik heel blij mee.”

Wat houdt je jong?

„Mijn moeder is 84 geworden en ik herken mezelf zo erg in haar. Zij was ook altijd nog op pad en druk met van alles en nog wat. Ze genoot altijd van kleine dingen. Ik denk dat dat het belangrijkste is.”

Heb je een levensles?

„Ik had een relatie die in de kinderschoenen stond en die man kreeg een hartstilstand in mijn bed. Hij was 54 jaar en overleefde het gelukkig wel. Een paar jaar geleden had ik een vriend met wie ik drie jaar samen was. ’s Avonds appte ik nog met hem en de volgende ochtend werd hij niet meer wakker. Voornamelijk door deze twee gebeurtenissen is mijn levensles: pluk de dag, want het kan echt zo voorbij zijn.

