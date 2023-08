’Iedereen kan alles, overal en op elk moment dragen’

Maar wat kunnen we van de deelnemende modemerken verwachten? „Het is een druk programma met deze keer meer talent dan ooit en heel unieke showlocaties”, aldus Danie Bles.

Duurzaam

„Alle ontwerpers nemen de toekomst in acht en hebben een sterke behoefte om met elkaar te verbinden. Dat uit zich in bijzondere samenwerkingen. Mode gaat immers om ontdekken en geïnspireerd raken. Mode verbindt echt. De nieuwe generatie denkt bovendien al van nature duurzaam en is ingesteld om lokaal te kopen.”

Conceptstore

Bles noemt de unieke Fashion HUB, waar ook het grote publiek terecht kan, haar ’kindje’. De HUB in Fosbury & Sons is een multibrand conceptstore waar mode, muziek, kunst en beauty samenkomen en die in het weekend geopend is voor publiek. In deze conceptstore laten vijftig geselecteerde merken uit binnen- en buitenland hun creaties zien. Je kunt hier kleding laten customizen of tweedehands kleding kopen en duurzame mode scoren. De locaties van de shows, bestemd voor inkopers en modepers, zijn heel divers want elke ontwerper kiest een eigen plek om te showen.

Afvalmateriaal

Op de eerste dag trapt Tess van Zalinge af in Rotterdam waar twintig vrouwen uit de creatieve industrie, de ’klavertje drie’-collectie presenteren die van afvalmateriaal van grote modehuizen is gemaakt. Tess: „Inspiratiebron was de zoektocht naar een klavertje vier tijdens de zomer. Ik koos bewust als locatie Depot Boijmans van Beuningen, omdat daar natuur, architectuur en design aansluiten bij de collectie.”

Niet saai

Nieuwkomer Max Zara Sterck laat met een dansshow de vrouwelijke kracht zien met alleen maar zwart-witte kledingstukken. In het Eye Filmmuseum presenteert het nieuwe gezicht Lissa Brandon een korte film ter ere van haar 10-jarig jubileum als multidisciplinair artiest. Daarna laat het circulaire modelabel Martan (by Boris Lutte) zien dat duurzame kleding niet saai hoeft te zijn en er niet wordt ingeleverd op kwaliteit of design.

’Martan laat zien dat duurzame kleding niet saai hoeft te zijn.’ Ⓒ Boris Lutte

Surftrip

Het bekende modemerk Wandler stelt zichzelf voor via een Art Pop-up in samenwerking met David Surman in Galerie Stigter van Doesburg. Kunstenaar Eelco Hilgersom en ontwerper Just Knoop combineren samen kunst en mode. Atelier Reservé showt de ’Discomfort’-collectie op het dak van het pand van Adyen en laat daar zien hoe bepaalde kleding door de jaren heen veranderd is. De New Amsterdam Surf Association (NASA) neemt je figuurlijk mee op surftrip van de stad naar het strand, waarbij je allerlei obstakels moet zien te omzeilen.

Archief sale

De Studio David Laport pop-up Boutique & Archive Sale in The Coachhouse 61, is een bezoekje waard voor de ware modefan. Hier kun je namelijk een duurzame capsule-collectie vinden en de couture archiefsale voor heuse koopjes. David: „Het lijkt me tof om de deuren te openen voor een groter publiek, want een show is zo beperkt. Highlights zijn tule van petflessen, een eetbare tuin en een bloemenkoets.” Rihanna is fan van dit merk en droeg er ooit een roze verenjurk van.

Vrijgevochten

Ronald van de Kemp (RvdK) slaat de handen ineen met schoenenmerk Steve Madden voor een vrijgevochten modespektakel: „We hebben er iets bijzonders van gemaakt dat zowel bij ons, als bij hen past. De voormalige Bijlmer Bajes is een toplocatie voor onze show en tegelijkertijd een inspiratiebron.” Op vrijdag valt in hotel De L’Europe wat op te steken over pre-loved fashion tijdens de show van The Collectives en French Collection. Bij de Lichting show is niet alleen de winnaar van vorig jaar, Ruben Jurriën, van de partij, maar laten ook de beste leerlingen van de zeven modeacademies hun talent zien. Designerbrand Elzinga showt in de Vondelbunker samen met een punkband en laat tijdens een unieke lichtshow de kledingstukken steeds weer veranderen, want mode mag best een feestje zijn.

