Ben jij het eens met de extra coronamaatregelen?

Er werd bekendgemaakt dat er voor de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden en Haarlem nieuwe regels komen voor onder andere de horeca. Cafés moeten om middernacht het licht aan doen en mogen dan geen nieuwe gasten meer toelaten. Om uiterlijk één uur ’s nachts moeten de kroegen dicht. Ook mogen privéfeestjes en dergelijke in horecagelegenheden nog maar uit maximaal 50 mensen bestaan.

Feestjes

In bijvoorbeeld Amsterdam was het aantal vastgestelde coronabesmettingen vorige week meer dan 1200, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Dat de coronabesmettingen in deze regio’s zo hoog zijn, is te wijten aan de horeca en de feesten in huiselijke kring, en dan vooral onder jongeren.

Daarom wil het kabinet dat er speciale begeleiders worden aangesteld voor universiteiten en studentenverenigingen, om ze te helpen de coronamaatregelen beter na te leven.

Deze vrouw vindt het terecht dat in de horeca strengere maatregelen gaan gelden.

Een ander is het met haar eens en vertrouwt op de knowhow van het RIVM.

Maar er zijn ook mensen die twijfelen of dit wel gaat werken.

En deze twitteraar denkt ook niet dat het zin heeft om nieuwe maatregelen te hanteren.

Praat mee

