Weekhoroscoop week 48

Ram

Liefde: Jullie voelen je fysiek nog steeds zeer sterk tot elkaar aangetrokken. Toch is het aan te raden om je naast het knuffelen nu vooral te richten op praktische zaken en dan met name de financiële kwesties. Het is belangrijk dat jullie het deze week hierover eens worden.

Financiën: Iemand met veel invloed in de branche waarin je werkzaam bent heeft grote plannen met je en is momenteel aan het nadenken wat de beste manier is om je te benaderen.

Werk: De stress neemt af en dit doet je zichtbaar goed. Denk ook goed na voor je ‘ja’ zegt tegen eventuele nieuwe opdrachten. ‘Misschien’ is in dit geval beter, helemaal als je er pas in januari mee kunt beginnen.

Persoonlijk: Juist omdat je al zo weinig tijd voor jezelf hebt gehad de afgelopen periode, is elke verplichting er één teveel, zelfs op het sociale vlak. Het is dan ook een beter moment om eindelijk dat boek eens uit te lezen.

Stier

Liefde: De kans is groot dat je partner binnenkort wat gedoe krijgt met het oog op financiële aangelegenheden. Welllicht speelt er al iets op dit gebied maar durft hij of zij het je (nog) niet te vertellen. Misschien kun je voorzichtig vragen of alles in orde is?

Financiën: Diverse apparaten zijn aan vervanging toe of misschien heb je geluk en valt er nog het een en ander te repareren. Zorg voor alle zekerheid dat je de belangrijke bestanden op je PC of telefoon veilig stelt.

Werk: Je werk is de laatste tijd steeds belangrijker voor je geworden en zal dit voorlopig ook zeker blijven. Als je van plan bent meer succesvol te worden in hetgeen je doet, is het goed om hier nu al voorbereidingen voor te treffen.

Persoonlijk: Iemand in je vriendenkring krijgt een flinke teleurstelling te verwerken hetgeen indirect invloed kan hebben op jullie vriendschap. Misschien neemt diegene wat meer afstand of vraagt hij of zij je juist om hulp.

Tweelingen

Liefde: Liefde en seks gaan momenteel hand in hand. Als kers op de taart hangt er ook nog wat extra romantiek in de lucht. Je hebt dus zeker niets te klagen deze week; geniet ervan!

Financiën: Grote kans dat nog onbetaalde rekeningen zich onnodig opstapelen. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag nog kunt doen. Plan desnoods even een half uurtje in om alle acceptgiro’s bij elkaar te zoeken of bepaalde vaste lasten op de automaat te zetten.

Werk: Een collega of cliënt probeert duidelijk met je te flirten. Als je al een relatie hebt, doe je er verstandig aan de ander dit - al dan niet subtiel - direct te laten weten. Het is namelijk een nogal vasthoudend type.

Persoonlijk: Last van een bepaalde kwaal? Je kunt beter even langs de huisarts gaan om een en ander uit te sluiten. Ga vooral niet zelf zitten googelen naar mogelijke oorzaken. Hier word je echt niet wijzer van. En ook niet vrolijker.

Kreeft

Liefde: Je partner heeft de handen vol aan diens carrière en probeert daarnaast minder of gezonder te eten. Hij of zij kan hierbij jouw steun goed gebruiken. Dit geef je hem of haar natuurlijk met alle liefde.

Financiën: De kans dat je deze week te veel geld uitgeeft aan de kapper, schoonheidsspecialiste, nagelstyliste en tassen vol kleding is niet ondenkbaar. Goed, je bent het waard, maar kun je het jezelf financieel ook permitteren?

Werk: Op je werk krijg je duidelijkheid in een situatie waarover men je eerder in het ongewisse liet en waar telkens weer uitstel mee gepaard ging. Nu maar hopen dat het goed voor je uitpakt!

Persoonlijk: Meer vooruitgang met betrekking tot bepaalde doelen die je jezelf hebt gesteld is te verwachten. Houd vol en geef niet op, over een poosje zul je jezelf dankbaar zijn voor het doorzettingsvermogen dat je nu toont.

Leeuw

Liefde: Geheel spontaan komen jullie op het idee om gewoon eens lekker de boel de boel te laten en het er samen fijn van te nemen, of dit nu in een restaurant is of gezellig op bed met een bezorgpizza.

Financiën: Hoewel de verleiding groot is, doe je er verstandig aan niet je spaarrekening aan te spreken. Over een poosje heb je een flink bedrag nodig om één van je dromen te realiseren en heb je spijt dat je er nu van hebt zitten plukken.

Werk: Je carrière en je thuissituatie zijn deze week behoorlijk met elkaar verweven. Misschien besluit je om wat (over) werk mee naar huis te nemen of doe je thuis alvast wat onderzoek voor een nieuwe klus.

Persoonlijk: Iemand binnen de familie is zwanger of moet eerdaags bevallen. Ook kan het zijn dat de familie zich uitbreid middels een huwelijk. Hoe dan ook komt er linksom of rechtsom iemand bij; gezellig!

Maagd

Liefde: Waar jij en je geliefde even waren vastgelopen met betrekking tot een bepaald meningsverschil lijken jullie er deze week toch samen uit te komen. Binnen de kortste keren is alles gewoon weer koek en ei.

Financiën: Bepaalde dingen in huis zijn inmiddels flink verouderd en gedateerd. Hoog tijd om een en ander te vervangen. Zowel de accessoires als het gereedschap krijg je nu voor een goede prijs.

Werk: Geheel onverwacht kunnen zich veranderingen aandienen op het werk. Misschien krijg je een nieuwe collega, een andere baas of word je overgeplaatst naar een ander filiaal. Ook kan het zijn dat je huidige werkzaamheden een andere aanpak vergen.

Persoonlijk: Een kleine energiedip maakt je knorrig en enigszins kort van lont. Blijf de dingen vooral goed relativeren en maak van een mug niet onnodig een olifant, daar heeft niemand iets aan, ook jijzelf niet.

Weegschaal

Liefde: Het gaat fijn tussen jou en je geliefde. Zelfs als er onlangs wat frictie is geweest, verdwijnt dit deze week als sneeuw voor de zon. Er is sprake van wederzijds begrip en respect.

Financiën: Het gaat je financieel fijn voor de wind. Een deel van het geld wordt besteed aan verbeteringen in en om de woning en misschien is er zelfs een mogelijkheid dat je gaat verhuizen.

Werk: Er staat een onverwachte verandering voor de deur waarbij er een beroep wordt gedaan op je flexibiliteit. Uiteindelijk weet je alles wel klaar te spelen maar niet zonder dat het je behoorlijk wat energie heeft gekost.

Persoonlijk: Binnen de familie rommelt het behoorlijk, om het minste of geringste barst de bom. Doe geen zaken met familie of schoonfamilie en leen ook beslist je auto niet aan hen uit.

Schorpioen

Liefde: Je geliefde is bereid zijn of haar belangen opzij te zetten voor die van jou. Wellicht gaat het om het maken van bepaalde afspraken of staat het in verband met werk. Je partner doet dit niet omdat het ‘moet’ maar omdat hij of zij dit graag wil.

Financiën: Dit is een goed moment om bepaalde zaken waar je je niet helemaal goed bij voelde langzaam maar zeker te beëindigen of indien dit mogelijk is: per direct een halt toe te roepen.

Werk: De manier waarop je voorheen de dingen aanpakte, is aan verandering toe. Wanneer je de tijd neemt om hier wat research naar te doen, kom je er al snel achter hoe een en ander sneller en gemakkelijker kan.

Persoonlijk: Ligt het in de planning een korte reis te maken, probeer dit dan te plannen voor het weekend. Wanneer je zaterdag of zondag reist, kun je te maken krijgen met vervelende vertragingen of andere irritaties waar je niet op zit te wachten.

Boogschutter

Liefde: Behalve dat er romantiek op het menu staat, krijgt de liefde zelfs een spiritueel tintje. Vooral jij krijgt plotseling een waardevol inzicht van wat werkelijk belangrijk voor je is binnen deze relatie.

Financiën: Meerdere mensen in je omgeving hebben te maken met financiële rompslomp of tegenvallers waaronder je geliefde of bepaalde familieleden. Gelukkig fiets jij er redelijk netjes tussendoor en kom je er zonder al teveel kleerscheuren vanaf.

Werk: Plotseling kom je op een idee waardoor je eventueel meer succes kunt bereiken in hetgeen je doet. Stukje bij beetje kom je bij het doel dat je jezelf hebt gesteld.

Persoonlijk: Dit is een goede periode voor een verwendagje wellness. De sportieve Boogschutters zullen merken dat hun inspanningen deze week meer resultaat zullen opleveren dan anders.

Steenbok

Liefde: Je ziet er prachtig uit, je haar valt beter en je huid straalt. Behalve je geliefde valt dit ook anderen op. Vooral vanuit je vriendenkring kun je diverse complimentjes verwachten. Je libido ligt momenteel hoog en dat van je partner gelukkig ook.

Financiën: Waar er kort geleden nog sprake was van miscommunicatie en vertraging, trekt dit deze week weer helemaal bij. Communicatie komt weer op gang en uitgestelde betalingen worden alsnog overgemaakt, alles komt in orde.

Werk: Vanwege personeelsverloop vallen er een paar gaten binnen het team waardoor je meer werk op je bordje krijgt geschoven. Hoewel je niet direct staat te juichen, is het helaas even niet anders. Nu maar hopen dat deze vacature snel weer wordt opgevuld.

Persoonlijk: De auto van een familielid begeeft het. Grote kans dat jij wordt opgetrommeld om de pechvogel ergens te komen ophalen.

Waterman

Liefde: Hoewel je geen problemen ondervindt in je eigen relatie, vraagt iemand je in je omgeving jou wel om relatieadvies over de issues met betrekking tot zijn of haar liefdeleven. Hierbij kun je putten uit je eigen ervaringen uit het verleden.

Financiën: De veranderingen die nodig zijn om je financiën te verbeteren kun je sneller doorvoeren dan je dacht. Uiteraard zul je zelf ook je goede wil moeten tonen. Toch er is wel degelijk veel mogelijk.

Werk: Er is sprake van onrust op de werkvloer. Ook al betreft het hier niet direct jouw afdeling, indirect heb je er toch mee te maken en zul je extra je best moeten doen om je op je eigen werkzaamheden te kunnen blijven concentreren. Desondanks is er succes op handen!

Persoonlijk: Als je kinderen hebt, heb je hier deze week je handen vol aan. Broers en zussen maken ruzie of één van je kinderen maakt onverstandige keuzes.

Vissen

Liefde: Je geliefde neemt eindelijk de wijze raad van je aan die je hem of haar al weken tot maanden geeft. Zo te zien valt eindelijk het kwartje.

Financiën: Je financiën gaan er zeer op vooruit. Minder kosten, meer inkomen ligt in de lijn der verwachting. Wanneer je netjes op tijd je rekeningen blijft betalen, loop je vanzelf bepaalde achterstanden in, hetgeen je meer overzicht en rust geeft.

Werk: Het is een goed moment om je imago op het werk eens flink onder handen te nemen. Wat wil je uitstralen en wat zou je hierbij kunnen helpen? Denk eens na over een ander kapsel, ga fijn shoppen voor een nieuwe garderobe of wellicht een nieuwe bril.

Persoonlijk: Er hangt je wat onenigheid boven het hoofd, maar gelukkig is het maar van korte duur. Iemand binnen het gezin of de familie heeft deze week een behoorlijk kort lontje. Gelukkig beschik je over veel geduld en weet je de ander snel weer te kalmeren.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.