Isabel Allende: ’Sinds mijn dochter is overleden, ben ik nergens meer bang voor’

Isabel Allende: „Het heeft weinig zin om ons leven door corona te laten leiden. Maar nou ja, ik heb gemakkelijk praten.” Ⓒ EPA

Het heeft wat voeten in de aarde voordat de onlineverbinding tussen Nederland en San Francisco tot stand is gekomen, maar dan uiteindelijk zit ze daar toch; de haren spierwit en verder die kenmerkende leeftijdloosheid die oudere Amerikaanse vrouwen tot een kunst hebben verheven. De van oorsprong Chileense Isabel Allende is 78, vrijwel rimpelloos en heeft net iets te volle rood gestifte lippen. Deze week komt haar feministisch manifest uit onder de titel Wat wij willen. Mijn leven als moeder, vrouw, feminist