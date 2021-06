’Ik verliet mijn man voor een collega en nu heb ik spijt’

Lieve Sabine, ik had een huwelijk van tien jaar. Op het einde voelde ik de verliefdheid niet meer voor mijn man. Op het werk ontmoette ik een nieuwe collega en ik voelde die vlinders weer opnieuw! Van de verliefdheid deed ik gekke dingen en uiteindelijk besloot ik bij mijn man weg te gaan. Nu zijn die collega en ik een relatie aangegaan, maar hij tipt niet aan mijn ex. Achteraf denk ik dat we gewoon een dipje hadden en dat het makkelijk was opgelost als we erover hadden gepraat. Ik merk dat ik heel veel spijt heb van de scheiding. Wat moet ik doen?

Sabine: „Nee! Wat een onbezonnen actie. Het is natuurlijk niet zo heel raar dat na tien jaar de vlinders een beetje zijn gevlogen. En om dan je huwelijk op te blazen voor een verliefdheid is nogal onoverdacht. Zo denken de lezeressen op de VROUW Facebook pagina er helaas ook over. Elly Nijmands-Huizinga zegt het volgende:’Logisch gezien: de relatie met de collega verbreken. De basis is al niet goed. Bij ex het gesprek aangaan, door het stof gaan en hopen dat hij niet helemaal klaar met je is. En indien hij het niet meer ziet zitten, dan solo verder. Emotioneel gezien: Veel sterkte!’ Dat is misschien wel het beste wat je kunt doen. Door het stof gaan en je ex opnieuw je onvoorwaardelijke liefde verklaren. En dan inderdaad maar hopen dat hij er open voor staat. Lezers Jacqueline Pijffers raadt je aan om het toch maar een tijdje alleen te doen, voordat je weer een overhaaste beslissing neemt.

Ik wens je heel veel sterkte en denk ook dat je eerlijk moet zijn tegen je collega. Hem kun je niet ook nog aan het lijntje houden, omdat je bijvoorbeeld niet alleen wil zijn… Succes!”

