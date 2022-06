’Ik hou van jubilea: de eerste keer zoenen, de eerste keer seks...’

Premium Binnenland

Beverwijker verliest in korte tijd vrouw en zoontje: waarschuwt voor risico’s in laatste zwangerschapsweken

In amper twee dagen tijd is hij een kind kwijtgeraakt én weduwnaar geworden. De Beverwijker Roy Hollander moest begin deze maand machteloos toezien hoe zijn vrouw Silvana in het Rode Kruis Ziekenhuis het leven liet, terwijl ze aan het bevallen was van hun zoon Max. Kort daarvoor had het paar van een...