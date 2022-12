Voel jij je als vrouw serieus genomen door de huisarts?

Volgens het onderzoek van Ballering blijkt dus dat vrouwen vaker in de spreekkamer zitten. Eenmaal bij de huisarts aangekomen, krijgen ze minder vaak een lichamelijk onderzoek, röntgenfoto’s of een echo. Daarnaast worden vrouwen ook minder vaak doorverwezen naar een specialist in het ziekenhuis. Vrouwen krijgen wel weer vaker een laboratoriumonderzoek, zoals een check van bloed of urine. Maar vrouwen krijgen dus minder vaak diagnostiek aangeboden.

Goed bedoeld

‘Hoofdpijn blijft dan gewoon hoofdpijn,’ aldus de promovenda. Het is echter te kort door de bocht om te stellen dat vrouwen benadeeld worden door de huisarts: ‘Mannen gaan wellicht minder snel naar de huisarts. Dat kan een reden zijn waarom de huisarts bij een vrouw voorstelt om het nog even aan te kijken, en bij een man meteen iets te doen.’ Daarnaast kwam uit het onderzoek, dat als vrouwen lichamelijk worden onderzocht, daar minder vaak iets uitkomt dan bij mannen. ‘Op basis daarvan kun je dus stellen dat het begrijpelijk is als een huisarts op grond van zijn ervaring vrouwen niet onnodig wil doorsturen.’ Het verschil in behandeling is volgens de Ballering dus misschien wel terecht.

Klachten

Aan de andere kant is het voor vrouwen misschien moeilijk verteerbaar als hun ‘pijntjes’ niet serieus genomen worden. Hiervoor is een wetenschappelijke verklaring. Ballering geeft namelijk aan dat de medische wetenschap vooral gebaseerd op witte mannen. Als de schuldige zou moeten worden aangewezen, zou dat het medische systeem zijn waar de man nog altijd centraal staat. Hierdoor is het mogelijk dat huisartsen bij het vrouwenlichaam sneller iets missen. Het zou dus best weleens kunnen, dat de vrouwelijke ‘pijntjes’ eigenlijk terecht zijn en dat dames met goede reden aan de bel trekken.

Reacties op twitter

Jenneke vindt het kwalijk.

Barbara heeft het verschil in behandeling door de huisarts meegemaakt.

Rika denkt dat vrouwen hun klachten anders presenteren. Dit kan misschien bijdragen aan de ervaring, dat vrouwen zich soms minder serieus genomen voelen door hun huisarts.

Bekijk ook: Dit moet je weten over zwangerschapsvergiftiging

Praat mee

Wat vind jij? Merk jij dat je als vrouw anders behandeld wordt door de huisarts dan een mannelijke patiënt? Voel jij je wel serieus genomen door je huisarts? Of heb je altijd een goede ervaring met jouw huisarts? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.