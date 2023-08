Daghoroscoop 12 augustus - Sterrenbeeld Stier: Trek er op uit!

VANDAAG JARIG

Qua gezondheid heb je de neiging kwaaltjes uit te vergroten. Laat het checken als je iets ernstigs denkt te hebben, in de meeste gevallen kun je daarna weer vrolijk verder. Financieel gezien gaat het je goed of beter; geld kan uit verschillende bronnen komen, zoals dienstverlening.

ZONDAG JARIG

Door andere mensen op plaats 1 te zetten komt dat jezelf ten goede. Je zult dat niet meteen door hebben, maar je hebt menig wit voetje gehaald waarvan je dit jaar kunt profiteren. Jouw intuïtie zal een grote rol spelen. Heb je goede zakelijke ideeën dan is dit jaar hét moment om ze te presenteren.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Jij kunt je wat apathisch of uitgeblust voelen. Geef jezelf voldoende tijd om uit te rusten en jouw fysieke en mentale batterijen te herladen zodat je tegen maandagochtend weer energiek bent en klaar om er tegenaan te gaan.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Trek er op uit. Nieuwe interesses kunnen ontstaan als gevolg van ervaringen met nieuwe dingen en nieuwe vrienden kunnen dat ook zijn. Een romance behoort eveneens tot de mogelijkheden; je kunt hals-over-kop verliefd worden.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

De kosmos bezorgt je uitdagingen en obstakels. Het iedereen naar de zin maken zal jouw geduld op de proef stellen en stress doen toenemen. Een beheerste houding is essentieel om frustratie door de eisen van anderen te voorkomen.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Hoewel de trend niet onverdeeld gunstig is kan het weekend toch prettiger verlopen dan gedacht. Creatief ben je actief en dat brengt je in een goede stemming. Op het werk kan jouw geduld worden getest door onverwachte ontwikkelingen.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

De kans bestaat dat jouw normen en waarden ter discussie komen en dat er iets moet worden veranderd aan iets wat bijna klaar is. Zowel jouw emoties als jouw gevoeligheid kan toenemen, dus let op waar en met wie je sociaal verkeert.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Relatieproblemen kunnen intens en verwarrend zijn . Bijt op jouw tong als de communicatie met dierbaren ongemakkelijk verloopt. Als jij je niet te druk maakt gaat jouw emotionele stemming voorbij en hervindt de liefde jouw hart.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Jouw gezondheid is belangrijk en de kosmos bezorgt je extra aandacht voor jouw fitness; aan een oude kwaal kan een eind komen of een allergie verdwijnt of wordt succesvol bestreden. Blijf rustig als emoties hoog oplopen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Diplomatie en tact zijn dit weekend jouw sleutelwoorden. Eén van jouw vrienden kan te maken krijgen met een echtscheiding en behoefte hebben aan steun of een schouder om op uit te huilen. Wees zo wijs geen advies te geven.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Problemen kunnen je in allerlei richtingen trekken en het weekend een stroef verloop geven. Misschien moet je jouw huis verlaten omdat er dringende reparaties moeten worden verricht, met kwalijke gevolgen voor jouw portemonnee.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Irritaties en frustraties kunnen leuke momenten verpesten. Wees op jouw hoede in het verkeer; zeker als je opgewonden bent. Onderdelen die nodig zijn om een project te voltooien kunnen niet of moeilijk te vinden zijn.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Evenwichtig omgaan met geld zal niet eenvoudig zijn en jouw handigheid tot het uiterste testen. Je doet er verstandig aan nu niet tot financiële actie over te gaan; een paar dagen wachten zal een duidelijker beeld te zien geven.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Oefen geduld en heb respect voor anderen. Alles draait om het vinden van een goed evenwicht tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid. Zorg ervoor dat je passend gekleed bent als je aan een belangrijke bijeenkomst deelneemt.

