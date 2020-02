Daghoroscoop 5 februari

VANDAAG JARIG

Om te beginnen: U hecht sterk aan uw onafhankelijkheid, u wilt uw boontjes zelf doppen en zult nog minder behoefte hebben dan voorheen aan de inbreng van anderen. Dat is mooi, maar niet bevorderlijk voor uw liefdeleven. Romantiek zal dan ook geen prominente rol spelen dit jaar.

RAM

In weerwil van een negatieve gebeurtenis eerder vandaag zullen de meeste mensen warm lopen voor uw vitaliteit en authenticiteit. Er kan zich een romance ontwikkelen met een stille aanbidder of iemand uit het verleden. Laat u verrassen.

STIER

Als u niet betrokken blijft bij hetgeen nu aan de hand is kunt u op het verkeerde moment op de verkeerde plaats terechtkomen en ook nog het verkeerde doen. Het magnetisme van een medewerker kan het moeilijk maken u te concentreren.

TWEELINGEN

Bent u op zoek naar een nieuwe baan dan zult u gemotiveerd zijn daar vandaag in te slagen. Meldt u bij een headhunter en let op goede aanbiedingen. Wat uw huidige omstandigheden ook zijn, er liggen mooie kansen klaar.

KREEFT

De kosmos kan voor onverwachte gebeurtenissen zorgen in uw carrière en liefdeleven. Misschien moet u plotseling op reis en dat zal uw kennis van zaken verdiepen. Uw inzicht op uiteenlopende gebieden neemt toe.

LEEUW

Een plotselinge romantische aantrekkingskracht kan u overrompelen maar zal niet onwelkom zijn. Vrijgezellen kunnen verrast worden terwijl zij onderweg zijn. Ruzie met uw partner kan u in de armen drijven van een nieuweling.

MAAGD

Als u vanochtend rustig blijft zal de rest van de dag zonder veel incidenten verlopen. Zoek contact met mensen die u kunnen helpen uw dienst of product te promoten. Doe mee aan een wedstrijd; u hebt niets te verliezen.

WEEGSCHAAL

Vrije tijdsplannen kunnen strijdig zijn met zakelijke kwesties of de eisen van uw werk. U kunt niet ontspannen en tegelijkertijd geld verdienen. Maak keuzes en neem een besluit op basis van hetgeen u wilt bereiken.

SCHORPIOEN

Voor de meeste mensen is afwisseling het zout in de pap, maar werk afraffelen teneinde er vroeg vandoor te kunnen gaan is ongewenst. Pas op voor financiële voorstellen die u krijgt en bestudeer alles zorgvuldig voor u iets tekent.

BOOGSCHUTTER

Een goed moment voor een diepgaand onderzoek naar de richting die u wilt inslaan. Zet ambities die u na aan het hart liggen op een rij. Een aanvaring met een sterk individu kan er op wijzen dat u enigszins de weg kwijt bent.

STEENBOK

Vaagheid en verwarring kunnen u de komende dagen achtervolgen. Beperk ingewikkelde taken tot een minimum teneinde te voorkomen dat er fouten in uw werk sluipen. Besef dat boos worden niets oplost.

WATERMAN

Actie die u hebt ondernomen op last van een superieur kan strijdig zijn met uw eigen mening, maar uw hakken in het zand zetten of eigenwijs zijn is niet productief. Een of andere bonus wacht hen die bevelen opvolgen.

VISSEN

Verlangen naar wat opwinding kan tot problemen met de baas leiden. Ook al zal het moeite kosten u te concentreren, u zult wel moeten. In een belangrijke relatie kan een gebeurtenis voor drama zorgen. Weersta de neiging te flirten.