Moet anticonceptie gratis worden?

Gratis anticonceptie

De organisaties (onder andere Bureau Clara Wichmann en burgerbeweging DeGoedeZaak) en circa 7.300 mede-eisers stellen dat iedereen gratis anticonceptie zou moeten kunnen krijgen. Alleen op deze manier zouden vrouwen de kans krijgen volwaardig mee te draaien in de samenleving.

Verder stellen zij dat anticonceptie de hele samenleving aangaat, waardoor het een zaak van de overheid zou moeten zijn. In de jaren 70 werd er al eens met succes gepleit voor gratis anticonceptie. Echter werd in 2011 anticonceptie weer uit het basispakket gehaald, omdat het werd gezien als niet medisch noodzakelijk.

Geen vergoeding

En daarom komen de kosten voor anticonceptie neer op de consument. Die kosten verschillen per anticonceptiemiddel. De kosten van de anticonceptiepil verschilt per merk, maar gemiddeld betaal je daar zo’n 40 euro per jaar voor, aldus Independer. Als je jonger bent dan 21 jaar, zit de anticonceptiepil in je basisverzekering. Tussen de 18 en 21 jaar gaat het gebruik van de pil wel af van je eigen risico. Vanaf 21 jaar krijg je geen vergoeding uit de basisverzekering, maar er is een mogelijkheid om je aanvullend te verzekeren.

Naast de pil is ook het spiraaltje een bekend anticonceptiemiddel. Ook hier verschillen de kosten per soort spiraal. Een van de bekendste is de Mirena-spiraal. De kosten hiervan zijn ongeveer 160 euro, exclusief plaatsing. De plaatsing van een spiraal kost circa 250 euro.

Kosten voor vrouwen

De kosten van het spiraaltje zelf worden alleen vergoed als je 20 jaar of jonger bent (vanaf je 17e betaal je wel eigen risico). Voor de plaatsing betaal je alleen een eigen risico als je bij een gynaecoloog langsgaat in plaats van de huisarts.

De meeste anticonceptiemiddelen zijn er voor vrouwen, waardoor wellicht ook de kosten hiervan vaak op vrouwen neerkomen. Maar ook condooms zijn niet gratis. De prijs van condooms is sterk afhankelijk van het merk en het soort condooms, maar zouden deze ook in het basispakket moeten komen?

Praat mee

