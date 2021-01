De salon van Elham werd vernield tijdens de rellen: ’Ik kon alleen maar huilen’

„In de ochtend van maandag 25 januari kreeg ik berichten door van andere ondernemers in de buurt. Ze zeiden dat ze bang waren dat er die avond rellen zouden uitbreken, hier in de straat. In het begin dacht ik nog dat het niet waar kon zijn, maar dat gevoel veranderde snel...

Shock

Ik kreeg een telefoontje dat mijn salon een risico-winkel zou zijn, doordat het gevestigd is aan een drukke straat en grote raampartijen heeft. Toen raakte ik echt in shock, ik kon niet geloven dat dit echt was. Ik was ontzettend bang en wist niet wat ik moest doen.

Ik heb vrienden gebeld en zij hebben mij geholpen de hele salon leeg te halen. Binnen twee uur lagen alle producten in mijn auto, was alle apparatuur weggehaald en waren alle spiegels afgeschermd. Alles om het maar zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor de rellers. Één tafel heb ik laten staan, met daarop een beveiligingscamera. Dat heeft uiteindelijk een erger scenario voorkomen.

Trillen op mijn benen

Want ondanks dat we ons best hadden gedaan de winkel niet interessant te laten lijken voor de rellers, moest ik toch op camerabeelden toezien hoe mijn salon werd vernield. Het was echt verschrikkelijk, ze gingen maar door! Ik kon alleen maar huilen en viel bijna flauw. Het was echt abnormaal!

Wat ik voelde toen ik zag dat er bakstenen naar binnen werden gegooid en het geluid van het verbrijzelde glas, vergeet ik nooit meer. Ik was zo boos, ik stond te trillen op mijn benen. Op een bepaald moment zagen de oproerkraaiers de camera. Ze probeerden hem omver te gooien, maar toen de politie en ME kwam, zijn ze gelukkig weggegaan.

Schade

Een paar uur na de rellen zijn mijn man en ik naar de winkel teruggegaan. De schade was enorm. Alle raampartijen waren vernield. Ik was zo emotioneel en kon alleen maar denken: waarom wij? Wat hebben wij, ondernemers, met de boosheid van die rellers te maken?

Er is voor ongeveer vier- à vijfduizend euro aan schade aangericht, waar ik niet voor ben verzekerd. Toen ik in juni mijn onderneming startte, was ik zo druk dat het er totaal bij in is geschoten. Gelukkig heeft de burgemeester van Rotterdam ons op het hart gedrukt dat het goed gaat komen. Daar heb ik vertrouwen in.

Stekker eruit

Toen ik midden in de coronacrisis mijn salon opende, verklaarde iedereen mij voor gek. Het was niet makkelijk, maar het was mijn droom en het ging op dat moment goed. Nu is het heel moeilijk, want als startende krijg ik geen overheidssteun. Het is daarom echt overleven, volhouden en al mijn spaargeld inzetten.

Ik moet ook heel eerlijk bekennen dat ik twijfel of ik moet doorgaan met mijn salon of de stekker eruit moet trekken. De dag van de rellen was zo verschrikkelijk; de rillingen lopen nog steeds over mijn rug. Aan de ene kant wil ik uitdragen dat dat tuig mij niet klein krijgt, maar aan de andere kant weet ik niet of deze angst het waard is.

Verantwoordelijkheid

Als ik terugdenk aan de onlusten, voel ik me nog steeds ontzettend boos. Ik wil ook echt een oproep aan alle ouders doen: wees alert. Weet waar je kind is en wat hij of zij aan het doen is. Ga in gesprek en onderneem actie waar nodig. Ik begrijp gewoon niet dat ouders niet meer verantwoordelijkheid op zich nemen.

Mijn boodschap aan de rellers is de volgende: besef wat je ons hebt aangedaan en hoeveel pijn je ons hiermee doet. De angst die ik sindsdien met me meedraag is het allerergste. De beelden van de vernieling van mijn salon staan in mijn geheugen gegrift en ik ben nog steeds in shock. Ik ben bang dat dat nog een hele tijd zo zal blijven.”