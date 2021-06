Weekhoroscoop 23 – De concentratie is deze week ver te zoeken, Ram!

Ram

Liefde: Je hebt een dubbel gevoel over de liefde momenteel. Aan de ene kant wil je graag verder met je geliefde, aan de andere kant lonkt de vrijheid. Lastig!

Financiën: Probeer je aan je budget te houden, een impulsieve uitgave is zo gedaan met als gevolg dat je het ene gat met het andere probeert te dichten.

Werk: De concentratie is deze week ver te zoeken. Aangezien je nu gemakkelijk steekjes laat vallen, is het beter om belangrijke taken even voor je uit te schuiven.

Persoonlijk: Dit is geen geschikte week om keuzes te maken. Bezint eer je begint en denk nog even extra na voordat je er iets uitflapt.

Stier

Liefde: De liefde kan je even gestolen worden, je kunt je prima alleen vermaken. Gelukkig gunt je partner je alle vrijheid om de dingen te doen die je leuk vindt of belangrijk voor je zijn.

Financiën: Als je nog openstaande rekeningen of leningen had staan, is het nu een goed moment om deze weg te werken.

Werk: Iemand op het werk zet je verbaal bijna met je rug tegen de muur. Laat je niet in een hoekje drukken. Beëindig het gesprek met één ijzersterke oneliner en maak alsnog een onuitwisbare indruk.

Persoonlijk: Een vriend of vriendin met wie je graag wilt afspreken, heeft helaas geen tijd. Vat het niet persoonlijk op, maar plan de date gewoon op een later moment.

Tweelingen

Liefde: Een feestje of uitnodiging voor een etentje of andere bijeenkomst met vrienden mondt uit in een avond om nooit te vergeten; dikke pret!

Financiën: Een leuke meevaller komt naar je toe. En het ging je toch al voor de wind op dit gebied!

Werk: Vergissen is menselijk. Zolang je bereid bent toe te geven dat je bepaalde dingen anders had kunnen aanpakken, hebben je collega’s of cliënten alle begrip.

Persoonlijk: Willen is kunnen, zo simpel is het. Wat wil je bereiken en wat ben je bereid hiervoor te doen (of te laten)?

Kreeft

Liefde: Je ervaart meer plezier en ontspanning als je iets minder hard je best doet om de perfecte partner te zijn en iets minder verwacht dat je geliefde dit is.

Financiën: Meer inkomsten zijn te verwachten, mogelijk vanwege een verandering in je werkzaamheden.

Werk: Je leidinggevende wil graag exact weten wat je hebt gedaan en waarom. Gelukkig weet je je acties prima te onderbouwen.

Persoonlijk: Iemand die je al een poosje niet had gezien wil graag weer met je afspreken. Hoogste tijd om een gezellig dagje te plannen, aan een uurtje hebben jullie zeker niet genoeg.

Leeuw

Liefde: Jij en je geliefde zijn het niet helemaal eens over wat er met de financiën gebeurt. Waar de één het redelijk makkelijk laat rollen wil de ander juist meer besparen.

Financiën: Elke beslissing heeft consequenties. Sta wat meer stil bij de stelling ‘oorzaak en gevolg’ en je begrijpt precies waar de schoen wringt.

Werk: Met een negen tot vijf mentaliteit kom je niet ver deze week. Onverwachte gebeurtenissen en overwerk liggen in het verschiet.

Persoonlijk: Iemand in je omgeving heeft de tranen nogal hoog zitten. Pas op met wat je zegt, voordat je het weet wakker je onbedoeld nog meer emoties aan.

Maagd

Liefde: Dit is een goed moment om je diepere gevoelens te uiten, ook als deze betrekking hebben op onderliggende angsten of onzekerheden. Een goed gesprek met je partner kan je nu enorm opluchten.

Financiën: Houd goed in de gaten wanneer bepaalde documenten moeten worden verlengd en/of waar je deze überhaupt gelaten hebt.

Werk: Iemand probeert je de loef af te steken, maar dit laat je uiteraard niet gebeuren. Doe er gerust een tandje bij om te laten zien wie je bent en wat je kunt.

Persoonlijk: Maak van een mug geen olifant. Een vreselijk cliché, maar je hebt ook echt de neiging om de kleinste dingen vreselijk op te blazen.

Weegschaal

Liefde: De familie speelt deze week een belangrijke rol in jullie planning. Je maakt graag weer eens tijd om gezellig bij elkaar ter komen.

Financiën: Zowel zakelijk als privé weet je op een leuke manier geld te besparen. Daarbij gun je anderen juist iets extra’s in de vorm van een cadeautje of een beloning.

Werk: Je kunt rekenen op een flinke portie rivaliteit. Niet alleen tussen jou en je concurrenten, maar misschien zelfs ook tussen jou en je collega’s. Houd je hoofd koel, je wint de strijd door niet te strijden.

Persoonlijk: Vermoeidheid begint je parten te spelen, neem wat meer rust en plan in je agenda wat meer ik-momentjes in.

Schorpioen

Liefde: Vanwege je verhoogde gevoeligheid staan er meerdere intense vrijpartijen op het menu. In elk geval toch minstens één!

Financiën: Loopt alles nog op rolletjes of zijn er zaken die toe zijn aan verbetering? Kijk voor alle zekerheid alles even na, ook je verzekeringen en abonnementen.

Werk: Wees niet te streng voor de mensen met wie je samenwerkt. Jouw kritisch oog ontgaat niets.

Persoonlijk: De verstandhouding tussen jou en sommige familieleden gaat er na een lastige periode stukje bij beetje op vooruit. Blijf jezelf hier ook voor inzetten, je moeite zal worden beloond.

Boogschutter

Liefde: Het kan geen kwaad om samen even wat extra aandacht te besteden aan de financiën. Dit kan variëren van het opstellen van een plan tot het openen van een spaarrekening.

Financiën: Uitstel of afstel van bepaalde plannen of zaken kunnen je op financieel vlak in een lastig parket brengen. Hopelijk lijd je niet te veel schade.

Werk: Een collega staat volop in de belangstelling, mogelijk ook in de media. Mogelijk pik jij hier ook een graantje van mee.

Persoonlijk: Je voelt je aangetrokken tot spiritualiteit of religie en hebt ook echt zin om jezelf meer in bepaalde onderwerpen te verdiepen.

Steenbok

Liefde: Dit is een goed moment om onduidelijkheden binnen de relatie op te helderen. Wat denk jij en hoe staat je partner erin? Komen jullie plannen of verwachtingen met betrekking tot bepaalde situaties overeen?

Financiën: Je heldere inzicht en praktische manier van handelen leveren je zomaar leuk geld op.

Werk: Je hebt nu een extra scherp oog voor detail. Lastige klusjes of priegelwerk zijn nu geen enkel probleem voor jou.

Persoonlijk: Je voelt je fijn bij mensen die wat ouder zijn dan jij. Je doet graag je voordeel met de levenservaring die zij al hebben opgedaan.

Waterman

Liefde: Wees niet jaloers of achterdochtig als je partner meer behoefte heeft om iets voor zichzelf te doen. Je hebt geen enkele reden om onzeker te zijn.

Financiën: Bepaalde onderhandelingen of andere zakelijke transacties staan even stil. Maak je geen zorgen, er komt binnenkort vanzelf weer beweging in.

Werk: Jij en je collega’s hebben oprecht belangstelling voor elkaar. Tussen de bedrijven door worden er fijne gesprekken gevoerd.

Persoonlijk: Iemand die je pas hebt leren kennen, gaat meer voor je betekenen. Een mooie vriendschap bloeit op.

Vissen

Liefde: Je doet graag iets extra’s voor je geliefde, zelfs als je er qua tijd of geld iets voor moet laten.

Financiën: Dankzij een leuke aanbieding kun je meer kopen dan je dacht. Let wel goed op waar je belangrijke documenten opruimt, de kans bestaat dat je iets kwijt raakt.

Werk: Vissen met een creatieve baan presteren deze week extra goed. Volg je gevoel en laat je niet tegenhouden door wat anderen er eventueel van zouden kunnen vinden. Je intuïtie heeft het bij het rechte eind.

Persoonlijk: Even niets doen levert je meer op dan je denkt. Besteed meer aandacht aan je bewustzijn. Leef in het moment en geniet ervan.