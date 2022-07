Column 43: Mijn vriendin en ik hadden een match met dezelfde man: laat de strijd beginnen!

Wanneer je datingapp op locatie werkt, kan het zomaar ineens zo zijn dat je de grootste concurrent wordt van één van je beste vriendinnen uit de wijk…

Nieuwste catch

Een goede vriendin van me, Sabrina, woont precies drie straten bij me vandaan. Handig, want we zijn elkaars zoete inval en we komen elkaar te pas en te onpas tegen. Zo ook van de week. Ik had haar al even niet gesproken, dus de dating updates vlogen me midden op straat om de oren. Ze was gaan picknicken met de één, had daarna op een festival gezoend met een ander en er was nog een ex in het spel, die terloops een nachtje was blijven logeren. „En ik heb me toch een lekkere gast gematcht!”, zei ze.

Dezelfde man

„Laat zien dan. Ik ben nu wel heel benieuwd!” Trots toonde ze me de foto’s van zijn Happn profiel. Na het zien van de eerste foto wist ik echter al genoeg. „Oh shit, ik ben ook een match met hem”, flapte ik eruit. Ik kon het maar beter eerlijk zeggen, toch? Ik wist wel dat Sab en ik enigszins op dezelfde types vielen. We zijn allebei alweer wat jaartjes single én wonen in dezelfde Happn area, dus deze dubbeling hing eigenlijk al een tijdje in de lucht.

Originele opening

„Praat je al met hem”, vroeg Sab, die meteen een stuk minder enthousiast was. Ik voelde me meteen bezwaard. De man in kwestie, Timo, was inderdaad al een gesprekje begonnen. Of ik al gesmolten was, was zijn openingszin op de heetste dag van afgelopen week geweest. Een lekker luchtige en originele intro, waarop een gezellig gesprekje volgde. Niet het soort sollicitatie (wat doe jij voor de kost?), maar juist een lekker humoristisch één-tweetje. Ik houd ervan!

Lollig vs stroef

Juist doordat het zo’n nonchalant gesprekje was geweest, was ik er niet echt mee bezig en zelfs ietwat laks met reageren. En wie een beetje dating-ervaring heeft, weet dat dát je juist extra interessant maakt. Dus Timo was al een paar keer uit zichzelf in de lucht gekomen. We hadden een lollige band: ook zeer zeldzaam in datingland. Bij Sab verliepen de gesprekjes een tikkeltje stroever. Mijn gok is dat ze er te veel bovenop zit, maar Timo was bij haar kortaf en traag, zo vertelde ze. Er gingen zomaar dágen voorbij voordat hij met een antwoord kwam. Geen lol en doorgaans zijn dat ook niet de types die je mee op date vragen. Ik heb ze zelf ook zo dikwijls meegemaakt, maar nu voelde het extra lullig omdat het leek of we in een concurrentiestrijd waren verwikkeld. Ik versus Sab.

Totaal verschillende types

Een bijzondere wedstrijd wel. Ik blank en blond, Sab half Spaans, getint en met een mega bos zwarte krullen. Oftewel: Timo had niet één type. Hij was echter wel één type voor ons allebei. En het is dat hij en ik het zo gezellig hadden, anders had ik Sab hem al lang gegund. Toch een soort ’vrouwencode’. Genoeg vissen in de vijver. Maar ik had besloten af te wachten waar hij mee kwam. En, wat denk je? Niet veel later stelde hij voor wat te gaan drinken. Ik durfde het Sab amper te vertellen!

Concurrentiestrijd

„Serieus?! Ik heb hem gisteren al gevraagd of hij een drankje met me wilde doen en ik wacht nog steeds op een antwoord.” Sab was pissig en ik snapte haar wel. Normaal gesproken heb je in de dating scene al het gevoel met de wereld te moeten concurreren en nu maakte ze het van dichtbij mee. En hoe leuk Timo me ook leek, dit voelde toch niet goed. Ik trok me terug uit de strijd. „Weet je wat, ik laat het hier wel bij. Ga jij maar met hem op date”, stelde ik haar voor.

One night stand

En dat deed ze. Na lang duwen en trekken had Sab hem zo ver gekregen. Ze hadden gedronken, gezoend en hij was diezelfde nacht nog blijven slapen. „Hij was zo leuk en zo knap, Maartje. Ik heb mezelf de hele nacht moeten knijpen om te geloven dat hij echt met míj op date was.” Ik was oprecht blij voor haar. „En nu? Komt er een vervolgdate?”, vroeg ik. „Ik heb niets meer van hem gehoord. Hij heeft ’s ochtends zijn kleren aangetrokken en dat was het. Ik heb hem nog geappt en twee keer gebeld, maar niets.” Aiii. Timo had het ervan genomen en Sab gezien als een makkelijke one night stand, gok ik. Sab had haar trofee mee naar huis mogen nemen, maar bij thuiskomst bleek het toch een wisselbeker. En hoewel ik was afgedropen, kwam ik misschien wel als enige winnaar uit de bus. Ik had Sab haar date gegund en Timo’s playerstreken waren mij bespaard gebleven. Win-win!

Meer VROUW

