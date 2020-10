’De griepprik voelt voor mij als een morele plicht’

60 worden is mij gewoon overkomen, toen ik even niet oplette. Zo voelt dat. Het valt al met al eigenlijk reuze mee. Totdat ik onlangs voor het eerst een uitnodiging voor het halen van een griepprik kreeg. Ik voelde me opeens ongelooflijk bejaard. Hoezo hoor ik ineens bij de kwetsbare Nederlanders? Maar toen ik van de eerste schrik was bekomen, voelde ik me stiekem ook wel een beetje bevoorrecht: deze zorg hebben wij in Nederland. Je zou toch gek zijn om daarvan geen gebruik te maken?

Griepprik

Het Nederlandse zorgstelsel is het op één na beste in Europa, blijkt uit onderzoek van de Euro Health Consumer Index (EHCI). Ik had daar helaas de laatste tijd veel mee te maken en kwam met regelmaat in een ziekenhuis. Niet voor mezelf, maar voor familie. Altijd als ik er over de drempel stap, word ik vervuld met een heilig ontzag. Alles wat buiten de ziekenhuispoorten gebeurt, wordt ogenblikkelijk gereduceerd tot onbelangrijk geneuzel.

Want hier draait de wereld even niet meer door. Hier wordt tientallen keren per dag door artsen gewikt en gewogen over het enige wat er echt toe doet: mensen weer gezond maken of in leven houden. Zij doen er alles aan om ons weer op de been te krijgen, dus voel ik het als een morele plicht om er zelf ook alles aan te doen om gezond te blíjven. En als een griepprik daarbij kan helpen, dan ga ik die gewoon halen.

Coronavaccin

Ik verbaasde me er dan ook over dat in een talkshow waar zorgmedewerkers rond de tafel zaten, sommigen vertelden geen gehoor te zullen geven aan die jaarlijks geboden kans om griepvrij te blijven. En ik ontdekte dat zij zelfs in de meerderheid zijn: slechts 35% gaat zich dit jaar laten inenten met de griepprik, volgens de enquête van beroepsvereniging NU’91.

En als er een coronavaccin voorhanden komt, gaat slechts 33% in de rij staan. Hoezo dan? Je zou toch denken dat juist het zorgpersoneel vertrouwen moet hebben in de medische wetenschap en ons moet voorgaan in een poging tot een gezonder Nederland? Als zij die prik al niet gaan halen - terwijl ze dagelijks met kwetsbare mensen werken - hoe kun je dan verwachten dat de rest van (niet-zorgend) Nederland de arm gaat ontbloten?

Effectiviteit

Natuurlijk snap ik dat, gezien de snelheid waarmee er nu een coronavaccin uit de reageerbuisjes wordt gestampt, niet iedereen meteen vooraan wil staan om die anti-covidprik te halen. Maar de gríepprik heeft inmiddels bewezen dat die wel degelijk werkt, zegt ook André Knottnerus (69), arts-epidemioloog en emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde in een artikel in Trouw. 72% van de deelnemende huisartsen neemt ’m in elk geval wel. En zij schatten de effectiviteit van de vaccinatie in het voorkomen van griep bij ouderen op 60%.

Begrijp me goed, ik ben zeker niet voor het verplicht stellen van deze vaccinatie; dat gaat me te ver. Maar dat zou, mijns inziens, ook helemaal niet hoeven. Want wie wil nou niet dat Nederland gezond blijft of niet nog erger ziek wordt? Ik in elk geval wel.

Update 27 oktober

Wegens een (dreigend) tekort aan griepprikken roept het kabinet gezonde zestigers op om dit jaar van deze vaccinatie af te zien.