‘Zul je zien, worden we over een paar dagen in stukken gehakt teruggevonden in een of andere vriezer!’ C. kijkt me hoofdschuddend aan en moppert dat ik moet ophouden ‘s avonds in bed Jeffrey Dahmer te kijken. Maar ook zij kan niet ontkennen dat deze ‘praktijk’ was wel érg achteraf gelegen is. Weggestopt in een oude flat, ergens halverwege een doodlopende straat.

Geheimen van de Egyptenaren

Een tarot reading. Ik weet niet meer wie er met het idee kwam, maar ik was direct enthousiast. Niet dat ik het erg serieus nam maar hè, af en toe moet je dingen doen buiten je comfortzone. Openstaan voor iets nieuws. En dat met die chakra’s was misschien geen succes, dit was anders. Dit ging om eeuwenoude wijsheid uit Italië vermengd met geheimen van de Egyptenaren! Nou dan!

Energiecont(r)act?

Het eerste contact met de kaartlegger had me verrast. Ik werd gebeld door een man met een Amsterdams accent en ik verstond iets met energie. Ik wilde al ophangen - ik vermoedde een agressieve verkoper van mijn energieleverancier - maar nee, het was de tarotmeneer. Hij belde naar aanleiding van mijn mailtje en zo kwam het dat we hier nu zaten om onze kaarten op tafel te (laten) leggen. En te kijken wat de toekomst (er van uitgaande dat ik met mijn vergevorderde leeftijd nog een toekomst hád natuurlijk) ons bood.

Kanalen schoonhouden

Terwijl ik nipte van mijn koffie met erwtenmelk (‘om de kanalen schoon te houden’) werd er een Keltisch Kruis gelegd. Staven Vijf, De Zon, de Lampenprins. Dat betekende donkere tijden en recessie. ‘Duh,’ dacht ik, ‘jij hebt ook het nieuws gekeken!’ Maar het was echt persoonlijk: er kwam een financiële strop aan. Hm. Lekker dan. Gelukkig zorgden de Lampenprins en De Zon voor lichtpuntjes. Er volgde een prachtig verhaal waar ik eerlijk gezegd geen touw aan kon vastlopen. Maar mooi was het wel. Mijn innerlijke kind kwam ook weer terug (ik zag haar onderhand als een drammerige peuter) en wilde weer aandacht. C. vond dit ‘herkenbaar’ en ik schopte haar onder de tafel.

Financiële strop

Echt concreet werd de toekomst verder niet en een uur later stonden we – stinkend naar verschraalde rook en hond maar gelukkig wel levend – weer buiten. ‘Wat een goede tarotlezer,’ zei C. op de fiets naar huis. Ik keek haar verbaasd aan. In wat voor reading had zij gezeten?! Ik had vooral onzin gehoord. Maar C. zei dat de man mijn toekomst ‘zeer accuraat’ voorspeld had. ‘Hij heeft je een financiële strop voorspeld. En jij moet nu vijftig euro voor deze bullshit betalen.’

