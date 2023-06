Ilaria en Jasper hebben een naturistencamping: ’Wij lopen nu ook naakt’

Weg uit Nederland…

„Wilde Jasper al langer dan ik. We hebben zelfs een jaar in Noorwegen gewoond, maar ik kreeg ontzettende heimwee. De natuur was prachtig, maar ik voelde me daar zo geïsoleerd. De dichtstbijzijnde stad was 2,5 uur rijden! Terug in Nederland bleef het toch kriebelen. Jaspers moeder is naturist en ging al tien jaar op vakantie naar camping Ca’ le Scope. Toen ze hoorde dat de eigenaar wilde stoppen, zei ze: ’Is dat niets voor jullie?’ Omdat ik op Sardinië ben geboren en daar tot mijn achtste heb gewoond – mijn vader is Italiaan – durfde ik het wel aan.”

Het was spannend…

„Want wij hadden zelf geen enkele ervaring met naturisme. Jasper was operationeel directeur bij een theater en ik was verpleegkundige. Maar we waren snel om toen we zagen hoeveel harmonie en gezelligheid zo’n naturistencamping gaf. Wat ons als eerste opviel, was hoe respectvol de gasten zich gedroegen, er heerst hier echt een ’love and peace’-sfeertje. We hebben ons aangepast en lopen nu ook naakt, behalve als we aan het werk zijn. Dat gaat net iets te ver, met het oog op de hygiëne en veiligheid.”

Wat meeviel…

„Was dat ik de taal en de cultuur al kende. Het voelde als vertrouwd terrein. Ik was een beetje bang dat ik weer overvallen zou worden door heimwee, maar dat heb ik niet gehad. Ik voel me hier thuis, herken echt het Italiaanse in mezelf, zoals het wat minder gestructureerd zijn.”

Wat tegenviel…

„Was dat we echt keihard moeten werken. Dat hadden we iets onderschat. Half zes gaan we uit bed. Dan moeten we brood bakken, schoonmaken, gasten inchecken, de administratie doen ‒ voor je het weet is het tien uur ’s avonds! We slapen altijd binnen drie seconden. En in de winter is het hier ijskoud, want we hebben geen centrale verwarming.”

Nederland missen we…

„Niet heel erg, behalve onze volwassen kinderen en het spontaan kunnen afspreken met vrienden en familie. We zijn nu meer op elkaar aangewezen. Maar heel toevallig hebben we hier een Nederlandse buurvrouw.”

Wat we geweldig vinden…

„Is de ruimte en de mooie natuur. Je hoort hier iedere dag de wolven huilen, en de sterrenhemel is zo prachtig. Dat mis ik echt als we weer even in Nederland zijn, daar heb je zoveel lichtvervuiling.”

De gasten…

„Waren voornamelijk vijftigplussers toen we de camping overnamen. Door actief bezig te gaan met Instagram, hebben we ons imago een stuk hipper kunnen maken zodat we nu ook jongere gasten krijgen. We hebben het voordeel dat vintage in is en daarmee dus ook de jaren zeventig én het naturisme!”

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen. Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.