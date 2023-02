5 tips om slim met je salaris om te gaan: ’Alles begint met overzicht’

„O, je schrijft over geld! Dan kun je vast ook heel goed met geld omgaan.” Als ik een euro had gekregen voor iedere keer dat ik die opmerking heb gehoord, zou mijn spaarrekening er iets florissanter uitzien dan hij nu doet. Want ik schrijf dan wel elke dag over personal finance, zoals we gewone-mensen-geldzaken noemen, ik woon ook in mijn eentje in duur Amsterdam en hou van reizen, drankjes in de kroeg, nieuwe schoenen en dansen op een festival. En dat lukt, met een beetje beleid.

Tip 1

Zorg voor overzicht

Dat ik toch wel goed met geld kan omgaan, merk ik als ik het er met vrienden over heb. Sommigen hebben eigenlijk geen idee wat er inkomt en uitgaat, en dan wordt het wel heel moeilijk om verstandige keuzes te maken. Ik kijk – een beetje geobsedeerd – iedere dag naar mijn internetbankieren, heb een online Excel-bestand met al mijn inkomsten en uitgaven en ik spaar en beleg elke maand een vast bedrag. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Mijn ouders probeerden een bedrijf op te bouwen en draaiden ieder dubbeltje om. Dat doe ik niet, genieten van het leven is veel belangrijker dan geld. Maar een appeltje voor de dorst geeft wel veel rust. Als je niet precies weet hoeveel geld erin komt en eruit gaat, kun je nooit besparen. Zo’n suf Excel-document opstellen zou dan ook mijn eerste tip zijn als je beter wil rondkomen. Je hebt hier ook allerlei apps voor, waar je je internetbankieren aan kunt koppelen. Zo zie je waar je geld naartoe gaat, dus ook waar winst valt te behalen.

Tip 2

Stel prioriteiten

Vooropgesteld: ik verdien echt prima. Mijn bezuinigingstips zijn dan ook niet zo nuttig voor wie de eindjes aan elkaar moet knopen. Maar als je iedere maand denkt: waar is toch mijn salaris gebleven, kun je er misschien wel wat mee. Alles begint bij overzicht. Van mijn salaris gaat ongeveer de helft naar vaste lasten. Van de andere helft probeer ik een derde te sparen en beleggen. De rest kan ik dus zonder schuldgevoel uitgeven.

Ik heb bewondering voor leeftijdsgenoten die ik heb geïnterviewd, die de fire-beweging aanhangen: financial independence, retire early. Zij sparen soms tot zeventig procent van hun netto inkomen. Ik volg ze op sociale media en hoewel ik zelf niet zo wil leven, kijk ik wel hun beste tips af. Zij maken van sparen en beleggen een hoofdzaak en streven ernaar rond hun veertigste niet meer te hoeven werken. Het idee is dat je je geld vooral uitgeeft aan zaken waar je écht gelukkig van wordt, en bespaart op ál het andere. Prioriteiten stellen dus.

Tip 3

Geen afhaaleten of koffie-to-go

Reizen, sporten en met vrienden afspreken zijn dingen waar ik niet op wil besparen. Waar ik dan weer geen geld aan uitgeef is eten bestellen, omdat ik net zo lief snel iets in elkaar flans. Ook koop ik nooit een broodje of koffie in de kantine op mijn werk of onderweg. Als je hier elke werkdag vijf euro aan uitgeeft, kom je na een maand zo uit op honderd euro. Daar kan ik veel leukere dingen mee doen!

Tip 4

Zoek de goedkoopste

Ik pak altijd de fiets in plaats van de tram of een Uber. Ook zoek ik jaarlijks het goedkoopste abonnement voor mijn internet en – voordat de crisis toesloeg – energie, en kies de allergoedkoopste zorgverzekering, want het basispakket is toch overal hetzelfde en verzekeringszaken online regelen vind ik geen probleem. Kleren en spullen voor mijn huis koop ik bijna altijd tweedehands en ik geef mezelf een vrij strak boodschappenbudget per maand. Dat betekent aan het einde van de maand soms bijzondere maaltijden samenstellen met de inhoud van mijn diepvries, maar dat is eigenlijk best leuk.

Tip 5

Beleg verstandig

Volgens de filosofie van fire is sparen je eerste prioriteit, en niet iets wat je doet met geld dat je overhoudt. Als je namelijk zonder na te denken je maandsalaris uitgeeft, is het meestal helemaal op en blijft er niets meer over om te sparen. De fire-jongeren zijn ook zonder uitzondering enthousiast over beleggen, en tot een jaar geleden begreep ik dat helemaal. Maar dit jaar zijn de koersen van aandelen en cryptomunten ingestort. Dat is niet zo erg, als je de stelregel van beleggen maar in je achterhoofd houdt. Je doet het met geld dat je kunt missen, en je doet het voor de lange termijn. Tot nu toe heeft beleggen, mits je breed inlegt, altijd winst gemaakt als je het geld vijftien tot twintig jaar laat staan. Alleen die cryptomunten, dat blijft gokken.

