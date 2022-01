Anouk: ’Mijn haar viel zo erg uit, dat ik het maar heb afgeschoren’

Premium Sterren

Ans Markus: ’Nooit gedacht dat ik de 75 nog zou halen!’

„Ik verheug me op zaterdag. Dan, op de 29e, word ik vijfenzeventig”, zegt Ans Markus, als Privé haar spreekt op de Amsterdamse Noordermarkt. „Vandaar dat ik nu alvast voor de verwachte visite wat inkopen aan het doen ben. Het is trouwens iets waar ik vorig jaar om deze tijd niet meer op had durven d...