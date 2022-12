Zo maak je oliebollen uit de airfryer!

Sabine’s Lekkere Leven

In mijn volwassen leven heb ik nog nooit zelf oliebollen gebakken. Naast dat ik persoonlijk niet zo’n fan ben van de oliebol, vind ik de frituurlucht waarmee je je nieuwe jaar inluidt als je thuis frituurt eigenlijk niet te doen. Maar anno nu is er een alternatief; je bakt je oliebollen in de airfryer. Of dat lukt is nog een vraag. Het deeg rijst onder een natte theedoek en voordat de bollen in het apparaat kunnen, moet ik ze eerst door een mengsel van bloem en suiker rollen.

Ingrediënten voor 12 bollen

500 gr bloem

3 zakjes instant gist

1 eetlepel (zonnebloem)olie

400 ml water op kamertemperatuur

2-4 eetlepels suiker (naar smaak)

200 gr rozijnen

Om in te rollen

100 gr bloem

4 eetlepels poedersuiker

Om te bakken

Flesje bakspray

