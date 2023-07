Werken op het strand: ’Als ik het echt even niet zie zitten, dan denk ik aan de winter’

Heerlijk luieren in een hangmat, beetje zwemmen, terrasjes pakken of lekker op vakantie gaan: de zomervakantieperiode is aangebroken en veel Nederlanders genieten van een paar weken rust. Maar deze strandpaviljoenhoudsters niet. Nu de zon weer schijnt, werken ze juist extra hard.

Kim: ’Het mooiste aan het hebben van een eigen strandtent, is toch wel het familiegevoel met het team.’ Ⓒ Matty van Wijnbergen