Judith (33): ’Je kunt ook supervrouwelijk zijn met één borst’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Ik heb de afgelopen jaren ontzettend veel meegemaakt en dat heeft er aardig ingehakt. Twee jaar geleden werd er bij mij borstkanker gediagnosticeerd. Mijn borst deed pijn, maar ik had geen typische borstkankerklachten. Op de echo’s was in eerste instantie niks te zien, dus toen ben ik weer naar huis gestuurd. Na een halfjaar hield de pijn echter nog steeds aan. Ze hebben toen verder onderzoek gedaan. Er werd toen inflammatoire borstkanker ontdekt. Het is een zeldzame vorm die minder goed zichtbaar, maar wel erg agressief is, daardoor ontstaan er snel uitzaaiingen. Bij de diagnose was het al uitgezaaid naar mijn lymfeklieren, rug- en nekwervels. Al vrij snel kreeg ik te horen dat ze het eigenlijk niet meer konden weghalen. Op zo’n moment zie je je toekomst wegvallen.”

„Uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om mij te laten behandelen. Het was direct duidelijk dat mijn borst eraf moest. Ik wist dat het de beste keuze was, maar ik heb het er natuurlijk wel moeilijk mee gehad. Na de chemotherapie, operatie en bestraling zag mijn toekomstbeeld er een stuk gunstiger uit. Op dit moment is er op de scans geen ziekteactiviteit te zien. Door alle medicatie heb ik last van mijn spieren en gewrichten. Dit zorgt ervoor dat ik mij soms wat ouder voel, maar over het algemeen kan ik weer goed meedraaien. Ik doe bijna niet onder voor mijn leeftijdsgenoten.”

Jij hebt geen borstreconstructie. Is dit een bewuste keuze geweest?

„Mijn borstreconstructie werd in eerste instantie uitgesteld, omdat mijn toekomst zo onzeker was. Het leek de artsen beter om het even een jaar aan te kijken. Inmiddels zijn we bijna anderhalf jaar verder en heb ik mijn lichaam geaccepteerd zoals het is. Ik heb er eigenlijk helemaal geen behoefte aan om weer onder het mes te gaan voor een borstreconstructie. Een aantal maanden geleden heb ik mij aangesloten bij Ronduit Plat, een platform voor en door vrouwen die een- of tweezijdig plat door het leven gaan na een borstamputatie. Een borstreconstructie is de standaardprocedure, maar door Ronduit Plat ben ik gaan inzien dat je ook supervrouwelijk kan zijn met één borst. Ik hoop dat meer lotgenoten dit gaan inzien.”

Heb je een beautygeheim?

„Nee, eigenlijk niet. Ik heb altijd al weinig make-up gedragen, maar sinds de behandelingen ben ik mij nog minder gaan focussen op mijn uiterlijk. Mijn gezondheid is het allerbelangrijkste.”

Wat vind jij het mooiste aan jezelf?

„De bos krullen die ik heb gekregen na de behandelingen. Voor de behandelingen had ik enkel een beetje slag, maar sinds de chemo heb ik mooie pijpenkrullen. Ook is het een stuk dikker.”

Wat vind je minder mooi aan jezelf?

„Ik ben tien kilo aangekomen tijdens de behandelingen en dat gaat er niet meer zo makkelijk vanaf. Inmiddels ben ik door de hormoonmedicatie in de overgang gekomen. Veel vrouwen komen tijdens de overgang aan, dus nu zal het nog lastiger worden om die extra kilo’s kwijt te raken.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Mensen schatten mij meestal rond de 28 à 29 jaar. Ik denk dat ik dat aan mijn uitstraling te danken heb. Het zal waarschijnlijk ook helpen dat ik weinig make-up draag. Daardoor zie je er automatisch iets jonger uit.”

Hoe zie jij de toekomst?

„Natuurlijk had ik twee jaar geleden een heel ander beeld voor ogen, maar ik ben blij waar ik nu sta. Op werkgebied heb ik er bijna een jaar uit gelegen, maar inmiddels ben ik weer aan het werk. Dat vind ik ontzettend fijn. Ook durf ik meer na te denken over de toekomst. Samen met mijn vriend hoop ik nog een verre reis te maken. Ik zou het fantastisch vinden om Japan en Nieuw-Zeeland te ontdekken. Voor mijn diagnose waren mijn vriend en ik nog niet zo ver dat wij het over kinderen hebben gehad. Inmiddels is die kans ons ontnomen. Ik had geen grote kinderwens en het is heel moeilijk als die optie helemaal wegvalt. Toch blijf ik positief. Door mijn diagnose heb ik mij gerealiseerd dat het belangrijk is om meer in het moment te leven en dat probeer ik nu ook zoveel mogelijk te doen.”

Heb je een levensles?

„Geniet elke dag van het leven! Ik probeer dat mijn omgeving ook zoveel mogelijk mee te geven. Je weet namelijk nooit hoe het leven loopt.”

