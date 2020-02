Thuisquarantaine... Hoe goed ben jij er al op voorbereid?

Lang houdbaar

Allereerst moet je natuurlijk eten. Denk bij het inslaan van voedsel aan lang houdbare producten: pasta, rijst, couscous, risotto, groenten in pot/blik, houdbare zuivel, koffie, thee, aardappelpuree in pakjes, sappen in pakken, soepen, kant en klare pannenkoeken,- en pizzamix, grote literpakken water, keelsnoepjes... Vergeet evenmin het eten voor eventueel aanwezige huisdieren.

Hygiëne en gezondheid

Ook is het belangrijk om jezelf tijdens een zelfquarantaine schoon te houden. Dus haal voldoende wc,- en keukenpapier in huis, desinfecterende handzeep, zakdoekjes, schoonmaakmiddelen, vuilniszakken en vaatwasblokjes. Controleer ook je voorraad tampons/maandverband, de inhoud van de EHBO-kit én de voorraad aan gangbare pijnstillers zoals paracetamol en ibuprofen.

Handige tools

Je weet immers nooit wat er kan gebeuren tijdens deze op handen zijnde pandemie. Zorg daarom ook dat je batterijen, ductape, zaklamp, opladers op zonne-energie, gereedschapskist, dekens, powerbanks, waxinelichtjes, lucifers en een blikopener in huis hebt.

Praat mee

Wat denk jij? Is het tijd om je goed voor te bereiden? Of denk je dat het allemaal wel los loopt? Vertel het ons via onze Facebook-pagina.