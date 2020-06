Geleipuddinkjes in een Zeemanslip

Hij is nog maar net overleden, de grote meneer Zeeman. Hij bouwde het eenvoudige geelblauwe textiel-supermarktje met het bekende matroosje uit tot een imperium met 1300 filialen door heel Europa. Postuum de matrozenpet af voor deze man. Ik ben namelijk fan van Zeeman. En dat mag je tegenwoordig gewoon hardop zeggen. Het is zo’n lekkere no-nonsense winkelketen die binnen de kijk-mij-eens-in-een-duur-merk-lopen-snob-cultuur heerlijk haar eigen koers is blijven varen: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.

Geruchtmakend

Ook de tv-reclames van het winkelmerk heb ik altijd heel prettig down-to-earth en sympathiek gevonden. Gewone mensen, in alle soorten, maten en kleuren, niet opgepoetst, niet dunner of gladder gefotoshopt, die zich ongegeneerd in fel wit Zeeman-licht van hun meest gewone, vrolijke kant laten zien, al dan niet in onderbroek.

Ze maakten in 2016 al een geruchtmakende tv-reclame met een behoorlijk leuke trouwjurk voor slechts 29,99 euro en ook de grijsgelokte bejaarde dame in een gewaagde Zeeman-body die blijkbaar nog aan seks deed (o, nee toch), maakte heel wat tongen los.

Gêne

Waarom bekruipt mij dan bij de huidige tv-reclame van de nieuwe dames-ondergoed-collectie eegevoel van gêne? Het zijn wederom de doorsnee, goed gecaste Zeeman-modellen: vrolijke vrouwen met dunne en dikke buiken, met grote en kleine borsten en billen in verschillende kleuren en leeftijden… Maar waarom voelt het dan toch anders?

Misschien komt het door de huiselijke setting, waarin de vrouwen hun ondergoeddansje doen? Misschien komt het doordat ze deze keer allemaal nog meer de verlegenheid van zich hebben afgeschud en net iets uitdagender in de camera kijken? De sexy moves, de borsten die vlak voor de camera zwieren, de billen die als geleipuddinkjes heen en weer schudden…

Alsof ik ongewild getuige ben van een (strip)teasend ’vanavond-volgt-de-rest’-filmpje. Ik vind mezelf geen preutse tut, maar ik kan me zo voorstellen dat liefhebbers van vrouwelijk schoon hier onbewust ’kriebeltjes’ van krijgen, terwijl ze met het bord op schoot zitten te wachten op het Journaal.

Coronaverliezen

Zeeman lijkt sexier te worden. En daar is op zich niets mis mee. Maar worden al deze vrouwelijke moves en rondingen niet iets te veel in de strijd gegooid om de coronaverliezen goed te maken? Komt er dan binnenkort ook een commercial met sexy dansende mannen in nieuwe boxers?