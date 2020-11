Daghoroscoop 9 november

VANDAAG JARIG

Mars is uw snel-bewegende gezondheidsplaneet die in de loop van het jaar alle segmenten van uw horoscoop bezoekt. Daardoor kunnen tal van trends uw welzijn van dag tot dag beïnvloeden en is het lastig te peilen hoe u zich, wanneer zult voelen. Neem u voor elke dag positief te beginnen.

RAM

De week kan moeizaam van start gaan. Misschien moet u een belangrijke presentatie doen, de directie onder ogen komen, of een andere prestatie leveren. Houd er rekening mee dat u op het laatste moment met tegenslag te maken krijgt.

STIER

U kunt meer geld verdienen door u meer in te spannen en uw belangen te verdedigen. Zorg ervoor dat u anderen voor blijft. Omarm elke verandering die zich op het werk voordoet en die u in staat stelt uw vaardigheden te demonstreren.

TWEELINGEN

Overdrijf niet als jaloezie een rol speelt in uw relatie. Laat u niet manipuleren, blijf rustig, doe uw werk en blijf een poosje uit de buurt van de persoon in kwestie, dan waait de storm snel over en bereikt u een positieve uitkomst.

KREEFT

Iemand kan er op uit zijn uw dag te verpesten. Er lijkt sprake van keiharde concurrentie en onderhandse trucjes. Een partner kan u op de een of andere manier in de steek laten. Neem de wet niet in eigen handen.

LEEUW

Als u denkt dat u emotioneel alles aan kunt, kan een gemeen iemand u toch dwars zitten en voor onrust zorgen. Toegeven aan een manipulerende tactiek door erop te reageren zal in het voordeel zijn van de ander. Het beste is: niets doen.

MAAGD

Iemand die u na staat kan proberen u iets aan te smeren wat u niet wilt, maar u wilt diegene ook niet tegen u in het harnas jagen. U distantiëren kan een oplossing zijn. Onvoorziene onkosten kunnen uw financiën in de war schoppen.

WEEGSCHAAL

U kunt genoeg hebben van de plek waar u woont en er klaar voor zijn u elders te vestigen. Een huisgenoot kan zich daar echter tegen verzetten en dat kan uw voornemen nog versterken. Het kan het eind zijn van een relatie.

SCHORPIOEN

Anderen, aangetrokken door uw warmte, zullen het eens zijn met al uw wensen. Laat u door een vriendin die uw hulp nodig heeft niet meetrekken in haar problemen. Sta evenmin toe dat naasten zich mengen in uw privéleven.

BOOGSCHUTTER

Zakelijke vooruitzichten zien er goed uit en het zal geen moeite kosten om duidelijk te maken wat u wilt. U kunt het u nu veroorloven op uw eigen wijze gul te zijn en te geven aan de mensen die uw echte aandacht verdienen.

STEENBOK

Met een positieve benadering van het leven kunt u meer tot stand brengen dan anderen van u verwachten. Blijf u echter bewust van uw beperkingen zodat u niet te veel op u neemt en uiteindelijk uw energie verspilt.

WATERMAN

Traag is niet meteen het woord dat bij uw sterrenbeeld hoort, maar vandaag kan dat wel het geval zijn. Zeker als het leven chaotisch is. Als u het geluk hebt vandaag vrij te zijn, relax dan. Ook een halve dag vrij zou prima zijn.

VISSEN

U kunt vandaag iets groots tot stand brengen. Uw zakelijk inzicht zal u niet in de steek laten, maar u moet ervoor oppassen dat u uw tijd niet verbeuzelt. Sluit u aan bij een humanitaire organisatie als uw sociale geweten zwaar weegt.