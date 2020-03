Vissticks zonder vis!

Het is vandaag vrijdag de 13de... Voor de zekerheid maar even niet onder een ladder doorlopen dus. En daarnaast is het natuurlijk visdag. Stamt uit vroeger tijden: op maandag doen we de was, op woensdag eten we gehakt en op vrijdag gooien we een visje in de pan. In veel boter, want vis moet zwemmen. Maar deze week even niet. Deze week kiezen we voor een visvrije visstick.