’Mijn familie plaatst foto’s van mijn baby op social media zonder mijn toestemming’

„Ik heb een baby van 4 maanden en ik plaats heel bewust geen foto’s van haar op mijn social media-accounts”, vertelt Sandra. „Mijn ouders en zus doen dat wel en ik voel me daar niet prettig bij. Het gebeurt niet per se iedere week ofzo, en het is vaak een ’subtiele’ foto waarop mijn dochter enigszins verborgen in hun armen ligt, maar ik wil het eigenlijk gewoon niet hebben. Toen ik ze er een keer op heb aangesproken hebben ze het weggewoven. Zo vaak gebeurt het niet, zeggen ze, en ze mompelden vaag dat ze erop zouden letten. Hoe kan ik hen nou duidelijk maken dat er echt risico’s aan vastkleven èn, belangrijker, dat ze tegen mijn wens ingaan?”

Fotoboeken

Mediapedagoog Berber Broekstra kan het goed begrijpen als je als ouder, oom, zus, opa of oma trots bent op een kind en dat graag wilt delen met anderen. „Maar de afwegingen die je daarin moet maken, verschillen van die uit de generaties hiervoor. Vroeger plakte je foto’s in fotoboeken en liet je die op familiefeestjes trots zien, in de privéomgeving. Op social media moet je je bewust afvragen met wie je foto’s eigenlijk deelt en wat daarmee kan gebeuren.”

Broekstra snapt daarom dus ook de zorgen van Sandra. „Zij geeft hier heel duidelijk haar grenzen aan en die moet haar familie respecteren. Het is haar bewuste keuze om geen foto’s van haar baby te plaatsen op social media en daar heeft zij haar eigen redenen voor. Het is daarom goed om met de familie in gesprek te gaan over de denkstappen die gemaakt worden.”

Afwegingen

Met die denkstappen doelt Broekstra op de afwegingen die worden gemaakt vóór het plaatsen van een foto. „Ik raad daarbij altijd aan om na te gaan: voor wie doe ik het, met wie deel ik het, waarom, èn vindt het kind dit over tien jaar net zo leuk of grappig als ik? Dit kun je met je ouders en zus bespreken. Je kunt aangeven dat je heel goed snapt dat ze trots zijn, maar dat je wel wilt dat ze goed nadenken over hun beweegredenen. Is het echt essentieel dat ze de foto met hun volgers op social media delen? Of kunnen ze de beelden ook laten zien als ze over een week koffie drinken met dat ene groepje vrienden? Je kunt ook voorstellen dat ze de foto wellicht in privé WhatsAppgroepen met vrienden of familie rondsturen. Of print foto’s groot voor ze uit, zodat ze ze ergens kunnen ophangen.”

Risico’s

Het is namelijk inderdaad waar dat er risico’s vastkleven aan het online openbaar maken van foto’s. „Als iets eenmaal online staat, gaat het daar nooit meer weg. Dat hoeft natuurlijk niet erg te zijn, maar het is wel extra reden om heel bewust om te gaan met het delen van beelden. Zéker als je iets deelt op een openbaar social media-account, waar iedereen bij kan, is het mogelijk dat kwaadwillenden ermee aan de haal gaan. Je kunt daarom met je familie samen eens naar de privacyinstellingen van hun account kijken, of samen eens de volgerslijst doornemen en bekijken of daar mensen tussen zitten die er best tussenuit kunnen. Zo zorg je dat foto’s, als ze toch geplaatst worden, bij een zo select mogelijk groepje terechtkomen.”

Onherkenbaar

„Ik ben zelf negen maanden geleden ook bevallen van een kindje en heb vanaf het begin gedacht: ik ga geen foto’s plaatsen. Inmiddels zijn we maanden verder en heb ik heus weleens iets geplaatst, maar dan foto’s waarop mijn kind onherkenbaar in beeld is. Uit Sandra’s bericht lees ik dat op de foto’s die haar familie plaatst, haar kindje ook niet volledig met het gezicht in beeld is. Dat scheelt al in risico. De privacy van je kind wordt daardoor alsnog goed gewaarborgd. Misschien is dat nog iets om in het achterhoofd te houden. Maar het belangrijkst blijft natuurlijk dat dit de bewuste keuze blijft van jou als ouder. Het is aan je omgeving om je te helpen om jouw grenzen te blijven bewaken.”