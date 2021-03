’Dat ik op mijn moeder lijk, is een cadeau van het leven’

Voel jij je leeftijd?

„Nee, helemaal niet. Ik ben veel jonger van geest en vind het gek om hardop te zeggen dat ik 35 ben. Als puber wilde ik altijd de oudste en de wijste zijn. Inmiddels ben ik een persoonlijke transformatie ondergaan en denk ik daar anders over. Als 10-jarig meisje verloor ik mijn moeder aan kanker. Ik was de jongste van vier en wilde het altijd goed doen voor mijn vader. Altijd was ik bezig om hem te bewijzen dat hij de opvoeding goed had gedaan, dat ik goed terecht was gekomen. Dat ik ging studeren, dat ik bijbaantjes had. Rond mijn dertigste kreeg ik levensvragen: waarom voel ik me altijd zo jong? Toen kwam ik tot de conclusie dat ik nooit echt kind ben geweest, omdat ik altijd maar bezig was met anderen tevreden houden. Als ik terugkijk op mijn puberteit dan denk ik, had maar meer kunnen genieten van het kind-zijn!”

Heb jij een beautygeheim?

„Sinds ik erachter ben gekomen dat al die dure crèmepjes alleen maar goed werken op een gereinigde huid, maak ik mijn gezicht veel grondiger schoon. Mijn innerlijke beautygeheim is blijven werken aan mezelf. Dat doe ik door in gesprek met mezelf te blijven. Op die manier heb ik geleerd om pijn en verdriet om te zetten in kracht.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Ik word altijd jonger geschat en ik weet eigenlijk niet waarom. Is het mijn uiterlijk of mijn gedrag?”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn lach, omdat deze me doet denken aan mijn moeder. Als ik naar foto’s kijk van mijn moeder waarop ze lacht, zie ik heel veel overeenkomsten. Haar lippen, haar lach, de vorm van haar tanden... Dat ik haar terug zie in mijn lach zie ik als een cadeautje van het leven.”

Waarmee ben je minder blij?

„Alhoewel ik een goede mentale gezondheid heb, zou ik dat ook wel willen in fysiek opzicht. Dan heb ik het niet over afvallen, maar over fit zijn. Ik wandel en doe aan hardlopen, maar toch… Sinds de coronacrisis is mijn fitheid niet meer wat het geweest is.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn positieve energie. Het was zwaar om mijn moeder te verliezen en ik vond het heel confronterend toen ik haar niet om mij heen had toen ik zelf moeder werd. Mensen om mij heen weten dat ik het hier moeilijk mee heb gehad en vinden het knap dat ik nooit bij de pakken neer ben gaan zitten. Dat staat mijn brein nou eenmaal niet toe. Ik denk altijd in oplossingen en mogelijkheden. Als ik kansen zie, dan grijp ik ze. Wat ik heb geleerd is dat we met elkaar communiceren in taal, maar elkaar echt begrijpen door de energie die je om je heen hebt. Zodra je positief bent, komen er veel mooie dingen op je pad.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja. Helemaal sinds ik het woord succesvol heb ingeruild voor tevredenheid. Succes is een relatief begrip. Ik heb nu al twaalf jaar een eigen bedrijf en dat gaat goed, maar ik weet niet of ik dit over twaalf jaar nog steeds doe. Die manier van denken geeft me vrijheid: als ik niet meer tevreden ben, dan zoek ik een nieuwe uitdaging. Je weet nou eenmaal niet wat de toekomst voor je in petto heeft. Het enige waar je grip op hebt is het heden.”

Wat houdt je jong?

„Elke dag dansen met mijn vierjarige zoon! Dan vergeet ik alles om me heen. Ik vind het zo bijzonder om te zien met welke blik hij naar de wereld kijkt: rooskleurig en liefelijk. Verder geniet ik van de kleine dingen in het leven. Ik ben zelf vrij impulsief dus als ik ergens zin in heb dan ga ik ervoor. Als ik iets van het leven heb geleerd, dan is het wel dat het kort is. Daar wil ik gretig gebruik van maken door gehoor te geven aan impulsieve acties. Oh ja, en yoga! Yoga houdt mij jong, gezien ik dan spieren voel die ik normaal nooit gebruik.”

Heb je een levensles?

„Keer eens terug naar binnen. Juist in een maatschappij waarin er veel van ons wordt verwacht, is het belangrijk om jezelf niet te vergeten. Er wordt van ons vrouwen veel verwacht: het hebben van een carrière, je gezin op orde hebben… Ik vind het heerlijk om alleen te zijn en schrijf al van jongs af aan gedichten. Die pauzes in het leven heb ik nodig om mezelf te kunnen zijn.”

