Zó ga je die riekende adem in je mondkapje tegen!

Die knoflook in de pasta van gister of dat ene sigaretje van daarnet… Bahbah, met zo’n mondkapje krijg je alle geurtjes als een boemerang terug. Normaal ben je alleen anderen tot last met een onfrisse adem, maar nu het verplicht is om een mondkapje te dragen - ’overal waar je de hemel niet ziet’ zocht VROUW uit hoe je die onfrisse adem kan tegen gaan.