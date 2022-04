Beatrijs Smulders: ’Kom op voor je recht om vrouwvriendelijk te bevallen’

Vrouwen van Nederland!

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid en de Tweede Kamer staan op punt om een historische vergissing te begaan. Om dit te voorkomen heb ik jullie hulp nodig. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over een nieuwe wet over de zogenoemde Integrale Bekostiging. Een moeilijk woord, maar hiermee wil de minister dat het gehele budget voor zwangerschap en bevallen naar de ziekenhuizen gaat.

Zelfstandige verloskundigen met een eigen praktijk, die in iedere wijk aanwezig zijn en waar jullie heengaan als je zwanger bent, komen hierdoor in gevaar. Zij kunnen straks namelijk niet meer zelfstandig declareren bij de zorgverzekeraars, maar moeten zich voor hun honoraria tot de ziekenhuizen wenden.

Wurgcontracten

Is dat nu zo rampzalig, vragen jullie je waarschijnlijk af. Het antwoord is ‘Ja, dat is het’, want ziekenhuizen willen graag zoveel mogelijk bevallingen binnen hun muren laten plaatsvinden, omdat bevallingen nu eenmaal geld opleveren. Deze instellingen, die op winst zijn gericht, sluiten vervolgens wurgcontracten af met zelfstandige verloskundigen en zullen thuisbevallingen uiteindelijk niet meer of niet afdoende vergoeden. Die kosten namelijk veel te veel tijd en daarmee geld. Veel handiger om alles in het ziekenhuis te laten plaatsvinden.

Dit rampzalige besluit van het kabinet is dus een sluipmoordenaar, die zelfstandige praktijken met hun belangrijke, persoonlijke, één-op-één-zorg langzaam maar zeker vermoordt. De hele eerstelijns verloskundige zorg wordt hiermee uiteindelijk weggevaagd. Kijk naar de landen om ons heen en bezie ons voorland. Ook bij ons is thuis bevallen straks nauwelijks nog mogelijk.

Geen vrije keuze

Let op mijn woorden: op dit moment begrijpt niemand de verstrekkende implicaties, maar nadat de hele eerste lijn door het ziekenhuiswezen is verzwolgen, wordt deze historische ramp voor iedereen duidelijk zichtbaar. Vrouwen hebben dan namelijk geen vrije keuze meer waar, hoe en met wie ze kunnen bevallen. Dat basisrecht is dan verdwenen. Je bevalt in het ziekenhuis en daarmee basta.

In het ziekenhuis, waar niet zelden te snel gebruik wordt gemaakt van – onnodige – medische ingrepen. Iedere handeling levert immers geld op. De verloskunde wordt gereguleerd en gemedicaliseerd, zonder continue persoonlijke zorg van je eigen verloskundige en met veel vreemde gezichten aan je bed tijdens je bevalling, per saldo een van de meest bijzondere momenten in het leven.

Het kabinet denkt dat de zorg hiermee goedkoper wordt, maar dat is een misvatting van mythische proporties. Wederom, bezie wat er in het buitenland is gebeurd. Ook bij ons zal de zorg uiteindelijk veel duurder worden. En dat voelt iedereen straks in zijn eigen beurs, want de verplichte zorgpremie wordt hiermee onnodig duurder.

Maar nog belangrijker is dat de invoering van deze integrale bekostiging een aanslag is op onze emancipatie als vrouw. Dit besluit, het gevolg van masculien kortetermijndenken, zorgt ervoor dat het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen wordt geëxploiteerd en zelfs ondermijnd. Er ontstaat namelijk een keihard verdienmodel van een groot goed waar nooit een verdienmodel van gemaakt zou mogen worden.

Basisrecht

Natuurlijk zijn vrouwen heel sterk, maar dit besluit onderdrukt hen op een heel kwetsbaar moment in hun leven, precies zoals in heel veel andere landen al is gebeurd. We moeten het tij keren, de bevalling is een té belangrijke gebeurtenis in ons leven om over te laten aan marktprincipes en onzinnige bezuinigingsdrift.

De vrije keuze van vrouwen tijdens de zwangerschap en bevalling staat hier op het spel. Kom op voor je basisrecht om vrouwvriendelijk te bevallen waar, hoe en bij wie je wilt! Iedere vrouw die een kind heeft gekregen weet nog precies wie haar verloskundige was. Ook voor haar moet je dit doen, voor degene die jou in het verleden zo goed bij je bevalling heeft geholpen, thuis of in het ziekenhuis. En je doet het natuurlijk voor al die vrouwen die nog moeten gaan bevallen.