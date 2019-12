Ⓒ Eigen beeld

Tamara (41) - moeder van drie - had net haar oudste zoon verloren, toen de Belastingdienst in 2013 een vette rekening stuurde: de papieren van het gastouderbureau waar haar kinderen heen gingen, zouden niet kloppen. „Niemand legde ons uit wat er dan niet klopte. We moesten betalen, binnen twee jaar.”