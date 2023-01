Daghoroscoop 28 januari - Sterrenbeeld Ram: Probeer ook te relaxen!

VANDAAG JARIG

Het belooft in financieel opzicht een voorspoedig jaar te worden en kansen op financieel gewin kunnen zich flink uitbreiden. Span je in om deze situatie vast en stabiel te houden, want het tij kan altijd (en vaak onverwacht) keren. Bouw stap voor stap een buffer op.

ZONDAG JARIG

Je zult dit jaar, meer dan voorheen, bezig zijn met het verbeteren van je leefomgeving en het verfraaien van je interieur. Als gevolg daarvan kan jouw sociale leven in een stroomversnelling geraken. Pas ervoor op dat dit niet gepaard gaat met te veel drank en toenemend lichaamsgewicht.

STERRENBEELD RAM

Geheime onderhandelingen lijken aan de orde van de dag. Degenen die op zoek zijn naar nieuwe ervaringen of kansen moeten in gesprek gaan met anderen. Wees bereid te luisteren en jouw kennis te delen. Probeer ook te relaxen.

STERRENBEELD STIER

Er kan getwijfeld worden aan je oprechtheid en integriteit. Anderen weten niet wat ze aan je hebben door jouw gedrag. Luister naar opmerkingen en zeg alleen wat je echt meent. Overweeg deel te nemen aan een gespreksgroep.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Blijf niet in de put zitten door te veel aandacht aan serieuze zaken te besteden. Verandering van omgeving zou je goed doen. Je kunt ideeën opdoen die je thuis wilt uitwerken. Doe jouw voordeel met de ervaring van anderen.

STERRENBEELD KREEFT

Een spontane ingeving om de trein of auto te pakken en het weekend elders door te brengen is er één om op te volgen. Gehuwden zullen van elkaar genieten, want ook als je elkaar lang kent valt er altijd meer te ontdekken. Kom tot rust.

STERRENBEELD LEEUW

Maak dit weekend een fikse wandeling en adem zoveel mogelijk frisse lucht in. Arrangeer een gezellig samenzijn met jouw partner; wissel gevoelens en ervaringen uit en kom weer nader tot elkaar. Kleed je smaakvol als je uit eten gaat.

STERRENBEELD MAAGD

Je zult blij zijn dat het weekend is en dat je kunt ontspannen. Doe huishoudelijk werk meteen, dan ben je er maar vanaf. Ga daarna iets gezelligs doen. Begin een project om je leef- of woonomstandigheden te verbeteren.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Korte trips en bezoekjes kunnen het weekend voorbij laten vliegen. Van elkaar gescheiden geliefden die elkaar dit weekend terugzien kunnen gedenkwaardige momenten beleven. Probeer iets nieuws bij de kapper.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Het weekend kan je meer belasten dan je fysiek aan kunt; maak daar geen geheim van. Een persoonlijke kwestie met je partner moet meteen worden besproken. Steun elkaar als één van beiden met stress te maken heeft.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Geniet van het comfort van je eigen omgeving. Verplicht jezelf tot niets als je weinig energie hebt. Neem de vrijheid om te doen waar je zin in hebt, maar ga je niet te buiten aan drop, chips, alcohol e.d. Ga wandelen of fietsen.

STERRENBEELD STEENBOK

Er kan sprake zijn van een bijeenkomst of vergadering. Laat je betrekken of toon jouw betrokkenheid bij een lokale belangenvereniging. Ervaring komt van pas; deel je kennis en vaardigheden met geïnteresseerden.

STERRENBEELD WATERMAN

Focus op liefde als een alles overwinnend element, dan komt een speciale relatie sterker uit een zware storm. Blijf op de hoogte van alles wat zich in de wereld afspeelt. Het leven kan wankelen, maar aan de horizon gloort licht.

STERRENBEELD VISSEN

Een stormachtige ontmoeting kan zijn sporen nalaten, maar in de loop van het weekend word je weer de oude. Gezelschap van iemand die je vertroetelt zou niet verkeerd zijn. Wijd je aan een hobby, of dat nu klussen of koken is.

